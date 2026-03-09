Министерството на културата и читалищата възстановяват диалога с конкретни ангажименти за решаване на натрупани проблеми

Министърът на културата Найден Тодоров се срещна с 9 представители на неформалната читалищна общност "Будни читалища". Срещата, преминала в конструктивен тон, отбеляза началото на активно партньорство за решаване на трупани с годините проблеми в сектора. В рамките на разговора представителите на общността връчиха на Министъра "Декларация за достойнството и бъдещето на българските читалища", подкрепена от над 1500 граждани и дейци. Министър Тодоров пое ангажимент да се запознае детайлно с поставените в нея искания.

Ключови решения и договорени мерки:

Финансова стабилност: Министърът пое ангажимент за спешно изчистване на всички забавени плащания по програмата за библиотечните фондове ("Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност").

Актуализация на субсидиите: Ще бъде направена проверка за възможностите за увеличаване на стандарта за субсидирана бройка още с настоящия удължителен закон за бюджета.

Възобновяване на институционалния диалог: Министърът ще издаде заповеди за свикване на Националния съвет за читалищно дело и Националния съвет за библиотечно дело, които не са събирани от 2020 г.

Стратегическо планиране: По предложение на Министър Тодоров страните започват съвместна работа по стратегически документ, който да очертае визията за развитие на сектора и необходимите промени.

Административно облекчение: Обсъдено бе прехвърлянето на читалищния и библиотечния регистри към Министерството на електронното управление, за да се намали бюрократичната тежест върху читалищата.

"Читалищната общност сама трябва да създаде стандартите за своята дейност, за да подчертае силните си страни", подчерта Министър Тодоров, като уточни, че целта е развитие, а не категоризация.

От своя страна "Будни читалища" се ангажираха да предоставят конкретни предложения за оптимизиране на регистрите и за подобряване на държавните програми за финансиране.

Следващата работна среща е насрочена за 25 март 2026 г. в Министерството на културата, когато ще бъдат обсъдени първите резултати от поетите ангажименти.