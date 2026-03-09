Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

От началото на войната в Иран: Колко полета от и до летището в София са били отменени?

Общо 64 пътнически полета от и до летище „Васил Левски“ – София са били отменени заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. Това съобщиха от столичната аерогара след запитване на Bgtourism.bg. Данните обхващат периода от 28 февруари до 8 март 2026 година - т.е. от първия ден на операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република до вчерашния ден включително.

Най-много са отменените полети от и до ОАЕ

Най-много са отменените въздушни връзки с Обединените арабски емирства и Израел. Разпределението по държави е следното:

  • Обединени арабски емирства – 33 полета;
  • Израел – 23 полета;
  • Йордания – 3 полета;
  • Катар – 3 полета;
  • Оман – 2 полета.

От летището посочват пред медията, че статистиката включва кацания и излитания на пътнически полети, които са засегнати от ситуацията в региона. Очаква се авиокомпаниите да продължат да следят развитието на обстановката и при необходимост да актуализират графиците си.

Пътниците се съветват да проверяват предварително статуса на своите полети чрез авиокомпаниите или официалната информация на летището.

