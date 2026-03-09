Правителството на Гюров:

Янкулов обеща подкрепа на магистрати, които разкриват зависимости в съдебната система

09 март 2026, 15:57 часа 282 прочитания 0 коментара
Министърът на правосъдието в служебния кабинет Андрей Янкулов заяви институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов открито да говори за зависимости и криминално влияние в съдебната система. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Припомняме, че по повод изказванията на Владимир Николов Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България скочи със становище. В него организацията изразява възмущение от отправените от него твърдения по адрес на асоциацията, прокуратурата и Висшия съдебен съвет. От своя страна петнадесет прокурори от различни прокуратури в страната излязоха с безпрецедентно отворено писмо в защита на бившия председател на Асоциацията на прокурорите.

Реакция

От екипа на министъра изразиха подкрепа и за нова гражданска инициатива, насочена към утвърждаване на независима и свободна съдебна система. Подписката, подкрепена от магистрати, юристи и представители на различни професионални среди, отправя призив към гражданите и професионалните общности "да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието". Още: След сигнал за заплахи: Европрокурор Георгиева вече има охрана от МВР

От министерството припомниха за отвореното писмо в подкрепа прокурорите. В него те защитиха позицията му, след като той публично настоя прокуратурата да бъде независима както от външни, така и от вътрешни влияния. Николов призова колегите си да хвърлят светлина върху скандални случаи като "Джуджетата", "Нотариуса" и други.

Тогава министър Янкулов коментира, че "стената на мълчанието в прокуратурата започва да се пропуква". По думите му прокуратурата ще се промени, тъй като за първи път самите прокурори осъзнават необходимостта от реформи. Още: Янкулов: Ограничението от 6 месеца за и.ф. главен прокурор не нарушава Конституцията

"Подкрепяме всеки магистрат, който открито говори за нередности и проблеми в съдебната власт. Истината укрепва държавността. Категорично се противопоставяме на всякакви форми на натиск, сплашване и организирано очерняне на магистрати и активни граждани. Няма да приемем злоупотреба с институционална власт, манипулативни кампании и опити за заглушаване на неудобната истина. Всеки такъв акт е директна атака срещу върховенството на закона", заявяват от гражданската инициатива.  

