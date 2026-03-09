Държавата да даде пари за туризма, ако не иска да дава пари за помощи: Хотелиери искат реклама и компенсации

Държавата трябва да помогне за привличане на нови туристи след анулираните резервации на гости от Близкия изток заради военния конфликт там. За това настояват от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в писмо до министъра на туризма Ирена Георгиева, подписано от председателя на организацията Георги Щерев.

Те предупреждават, че ако не се предприемат действия по изплащането на компенсации, ще се наложи да освобождават персонал, за който след това държавата пак ще трябва да плати, но чрез социалните си механизми.

Помощ да бъде убеден българският турист да избере България

Още: Европейският съюз отчете абсолютен рекорд в туризма през 2025 г.

Хотелиерите искат държавна помощ особено за привличане на българския турист. Според тях те вече са направили всичко възможно – "предлагаме качествен продукт на конкурентна цена".

Нужно е да се акцентира обаче и от страна на държавата, за да имат още по-голяма увереност българските туристи да изберат държавата ни за своята ваканция, пишат от БХРА.

Според бранша ситуацията може да се използва благоприятно, тъй като потенциални конкуренти на България за лятна ваканция също са застрашени от отлив на туристи, които ще търсят нови варианти за почивката си.

"Предимството на България е и че се намира на максимум 2,5 часа полет от важни за нас европейски пазари. В същото време предлагаме и качествен продукт, а подобна комбинация в настоящия момент е истински лукс", смятат от браншовата организация.

Още: Държавата да помага: Сезонът в Банско пред провал

Ако държавата не помогне, ще бъдат уволнявани хора

Тяхната позиция е, че ако държавата не подпомогне туристическия бизнес да компенсира отказите от страна на израелски туристи, чието брой само за Банско и Северното Черноморие се изчислява на над 70 000 души, тогава бизнесът ще е принуден да освободи част от персонала си, а държавата да отделя средства за социално подпомагане на хората останали без работа.

"От това ще пострада и имиджът на туризма ни, тъй като подготвени работници ще излязат от сектора и с това ще се намали и качеството на предлаганата услуга. В същото време държавата може да си спести тези потенциални разходи, като подпомогне туристическия бизнес за привличане на туроператори и превозвачи за компенсиране на загубите", пишат от БХРА.

Източник: iStock

Държавата да даде пари за туризма, ако не иска да дава пари за помощи

Още: Наш черноморски курорт е "Най-развиваща се туристическа дестинация на Балканите"

Те са на мнение, че парите за стимули биха били по-разумни и по-ефективни от другия вариант - социални разходи за подпомагане на съкратения персонал.

Изпълнителното бюро на БХРА подкрепя и предложението на своята регионална структура – Съюз на туристическия бизнес Банско (СТБ-Банско) да бъде подпомогнат туристическият сектор във връзка с военния конфликт в Близкия Изток, като това искане бъде разгледано на съответното институционално ниво и да бъдат предприети мерки за финансова подкрепа на заетия персонал в туристическия бизнес, като по този начин ще гарантираме сигурността на сектора.

От БХРА смятат, че отказите от резервации на туристи от Близкия изток не са проблем само на зимния туризъм, а на ваканционния като цяло и крият сериозен проблем за предстоящия летен сезон.

"За разлика от всички други туристически дестинации ние все още не сме стигнали нивата на сектора от преди пандемията. Въпреки статистиката, крайните резултати показват, че с 60-дневен ваканционен туризъм и високите разходи трудно би се постигнал успех. Освен това, след пандемията ние сме от малкото държави, които граничат с военни действия, които също създават сериозни проблеми на туристическия сектор и същият не е компенсиран за това", пише още в позицията.

Още: След спрени полети: Летният сезон по Черноморието никога няма да бъде същият?

От бранша са категорични, че всичко това налага вземането на спешни мерки за запазване на сектора, който през последните години преминава през редица кризи и въпреки това продължава да допринася съществено за икономиката на страната.

Организацията очаква държавата да предприеме мерки за стимулиране на българския пазар и за компенсиране на туристическия сектор.

"Надаваме се, че този път правителството, макар и служебно, ще покажи че туризмът е приоритет на държавата не просто с думи, а и с реални ефективни действия", завършва писмото на БХРА.