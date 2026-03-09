Най-важните новини за деня: 9 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 март 2026 г.

КАБИНЕТЪТ "ГЮРОВ" ПРОДЪЛЖАВА С РОКАДИТЕ

Заместник областните управители в Разград, Благоевград, Хасково, Смолян и Стара Загора са освободени от длъжност. Това съобщава БТА, позовавайки се на информация от пресцентровете на съответните областни администрации. На първото си заседание на 23 февруари служебното правителство с премиер Андрей Гюров освободи всички областни управители в страната.

"КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, КЛИЕНТЕЛСКИ МРЕЖИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ": МЕЖДУНАРОДЕН ДОКЛАД ЗА ИЗБОРИТЕ У НАС

Доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ODIHR) предупреждава за редица структурни проблеми в изборната среда в България преди предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г. Сред основните рискове, посочени от международните експерти, са съмненията за купуване на гласове и натиск върху избиратели, политизация на изборната администрация и недостатъчен контрол върху онлайн предизборната кампания.

ВЛАСТТА СЕ ПАЗИ ЗАД БЕНТА НА ОМЕРТАТА: КРУМ ЗАРКОВ ЗА ДИВАНЧЕТАТА НА ПЕТЬО ЕВРОТО

Бившият служебен правосъден министър и настоящ лидер на БСП-Обединена левица Крум Зарков горещо коментира в ефира на Нова телевизия сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева срещу партиен лидер и срещу Борислав Сарафов, който вече незаконно изпълнява функциите на главен прокурор и беше на практика наречен от няколко съдебни състава "Г-н Никой", тъй като те не приеха неговото участие в различни дела. Още: Българският европрокурор се оплака на Янкулов за натиск от политик, санкциониран по "Магнитски"

САБОТАЖИ, ДИВЕРСИИ, МРЪСНИ ПАРИ: РУСЛАН ТРАД ОБЯСНЯВА КАК ДЕЙСТВА ИРАН (ВИДЕО)

Към момента няма с кого да се преговаря. Иран, САЩ и Израел не искат да преговарят, те не търсят примирие. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и експерт по военните конфликти в Близкия изток Руслан Трад, коментирайки събитията в Иран.

ПОСЛАНИКЪТ НА КИТАЙ У НАС ПРИЗОВА ЗА ДИПЛОМАЦИЯ В ИРАН ВМЕСТО "ЗАКОНИТЕ НА ДЖУНГЛАТА"

Китай е изключително разтревожен около събитията в Иран. За нас тази война не трябваше да се случва и никой няма полза от нея. Ние смятаме, че трябва да се спазва суверенитета на всяка държава. Не бива и да има употреба на военна сила и хората не трябва да се страдат. Не трябва да се спазват законите на джунглата. Смяната на режим по този начин не е правилно за нас. Ние вярваме, че основните сили трябва да действат със справедливост в региона. Това мнение изрази посланикът на Китай у нас н. пр. Дай Цинли в ефира на БНТ.

ИРАН ОТНОВО АТАКУВА НАТО: ТРЕТИ НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА РАКЕТЕН УДАР ПО ТУРЦИЯ (ВИДЕО)

Иран е изстрелял още една балистична ракета срещу Турция на 9 март, след като миналата седмица Ислямската република насочи две ракети срещу южната ни съседка. Както и тогава, така и сега въздушното средство е било прехванато от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, съобщи Министерството на отбраната в Анкара. Потвърдено е навлизането на ракетата в турското въздушно пространство. Отломки са паднали в близост до Газиантеп - в Южна Турция, близо до границата със Сирия, но няма данни за жертви.

НОВИЯТ ВЪРХОВЕН ЛИДЕР НА ИРАН: КОЙ Е МОДЖТАБА ХАМЕНЕЙ

Моджтаба Хаменей, вторият син на загиналия в първия ден на новата война с Иран аятолах Али Хаменей, е новият върховен лидер на Иран. Моджтаба отдавна беше смятан за претендент за поста, още преди израелски удар да убие баща му и въпреки обстоятелството, че той никога не е бил избиран или назначаван на правителствена позиция, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Потайна фигура в Ислямската република, Моджтаба Хаменей не беше виждан публично в дните след смъртта на 86-годишния му баща. При същия въздушен удар, който уби аятолаха, загина и жената на Моджтаба Хаменей - Захра Хадад Адел. За самия Моджтаба имаше информация, че също е загинал, след това тя беше коригирана на "ранен" - но нищо от това не беше потвърдено от иранския режим - Още: Иран е отложил назначаването на нов върховен лидер, превантивен удар плаши режима

ПЛАНЪТ НА ИРАН ДА ПОБЕДИ САЩ И ИЗРАЕЛ: ПОДГОТВЕН МЕСЕЦИ НАРЕД ИКОНОМИЧЕСКИ ХАОС С РАКЕТИ И ДРОНОВЕ

Иран има специално разработен план, за да се защити от война, започната от САЩ и Израел срещу Ислямската република. Това е било направено още след 12-дневната война между Иран и Израел от началото на лятото на 2025 година. Планът е с кодово име "Безразсъден" (Madman), съобщава The New York Times.

ВОЙНАТА НА ТРЪМП ИЛИ КАК БЕЛИЯТ ДОМ ЗАОБИКАЛЯ КОНГРЕСА

За втори път за по-малко от година президентът на САЩ Доналд Тръмп започна удари срещу Иран, без да изложи пред американския народ плюсовете и минусите на нова война в Близкия изток, пише Foreign Affairs. Съвместните американско-израелски атаки, при които загинаха върховният лидер на Иран Али Хаменей и няколко други висши ирански представители, бяха логично продължение на американско-израелските бомбардировки над Иран през юни 2025 г.

САЩ ПОДГОТВЯТ СПЕЦИАЛНИТЕ СИ ЧАСТИ ДА ВЛЯЗАТ В ИРАН: ОКУПАЦИЯТА НА ОСТРОВ ХАРГ ЩЕ ДОНЕСЕ ИСТИНСКИ СЪТРЕСЕНИЯ

САЩ и Израел обсъждат възможността за изпращане на специалните сили в Иран, "за да завладеят запасите от високообогатен уран" и друго ядрено гориво, съобщи Axios, позовавайки се на четири източника. Все още не е ясно дали мисията ще бъде американска, израелска или съвместна. Смята се, че това ще стане след като двете страни се уверят, че иранските военни вече не представляват сериозна заплаха, посочва изданието. То припомня, че на 3 март, на брифинг в Конгреса, държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше попитан дали е възможно да се завладеят иранските ядрени материали. "Някой ще трябва да отиде и да ги превземе", отговори Рубио без повече подробности. Израелското Министерство на отбраната също е потвърдило, че американската администрация сериозно обмисля възможността за "изпращане на специални части в Иран за изпълнение на специфични задачи", пише изданието.

СУХОПЪТНА ОПЕРАЦИЯ В ИРАН: ТРЪМП С НОВИ ДЕТАЙЛИ, ДОКАТО ТЕХЕРАН ГО ПЛАШИ С "10 ГОДИНИ ВОЙНА" И "ИЗНЕНАДИ" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред The New York Post на 9 март, че „ни най-малко“ не планира да изпрати американски войски в Иран, за да осъществят контрол над обогатения уран и да обезопасят ядрените материали в Исфахан. Думите му дойдоха в етап от войната на Щатите и Израел срещу Ислямската република, в който усилено се заговори за продължаване на кампанията със сухопътна операция.

"НАПРЕДЪКЪТ Е НЕЗНАЧИТЕЛЕН, МАМИМ ВЪРХОВНИЯ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ": РУСКИ ВОЕНЕН БЛОГЪР СКУБЕ КОСИ, ДОКАТО ЗЕЛЕНСКИ СЕ ХВАЛИ С НОВИ УСПЕХИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили са освободили до 435 квадратни километра от окупираната от Русия територия в южната част на страната и са осуетили усилията на армията на диктатора Владимир Путин да организира офанзива там, заяви украинският президент Володимир Зеленски на 8 март. Изявлението му касае периода, в който украинските части преминаха в контрадействия в областите Запорожие и Днепропетровск, където напредъкът на Русия е спрял.

СИНОВЕТЕ НА ТРЪМП ЩЕ ПРЕПРОДАВАТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ НА ПЕНТАГОНА: ТОВА Е ПО-ИЗГОДНО ОТ ГОЛФ-ИГРИЩАТА

Синовете на американския президент Доналд Тръмп - Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, инвестират в нова компания за производство на дронове, Powerus. Проектът е насочен към справяне с нарастващото търсене от страна на Пентагона на безпилотни апарати и има за цел да запълни празнината, създадена след забраната на новите китайски дронове в САЩ. Съоснователят на Powerus Брет Великович, ветеран от специалните части на САЩ, обяви, че фирмата води преговори за придобиване на украински компании производители на дронове или лицензиране на тяхната технология за последващо производство под американска марка в САЩ. Така Powerus възнамерява по-бързо да установи производство на дронове и да ги предложи на американските военни.