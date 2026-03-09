The Guardian: Русия използва Баба Ванга за пропаганда

Британското издание Guardian публикува материал, в който поставя под въпрос достоверността на много от пророчествата, приписвани на българската ясновидка Баба Ванга. Според публикацията значителна част от популярните "предсказания" вероятно никога не са били изричани от нея. С времето името на Ванга се е превърнало в удобен инструмент за сензационни медийни истории, конспиративни теории и дори политическа пропаганда.

В последните години социалните мрежи и таблоидни издания често твърдят, че пророчицата е предвидила събития като атентатите от 11 септември, пандемията от COVID-19 или войната в Украйна. Появяват се и още по-драматични твърдения - че тя е предсказала световна война, конфликт между Израел и Иран или дори първи контакт на човечеството с извънземни.

Тези истории събират огромен интерес онлайн, но според изследователи и експерти повечето от тях нямат надеждни доказателства.

Сред най-острите критици на подобни твърдения е Иван Драмов от Фондация "Баба Ванга". Пред The Guardian той заявява, че в интернет пространството и в различни медии се разпространяват "абсолютни лъжи" за пророчицата.

По думите му Ванга рядко е говорела за глобални катастрофи или международна политика. Основната част от срещите ѝ с хора е била свързана с лични проблеми, най-често със здравословни въпроси.

Историята на Ванга започва в началото на XX век. Тя е родена през 1911 г. като Вангелия Пандeва Гущерова в район, който по това време е част от Османската империя. Като тийнейджърка губи зрението си след буря, която според разказите я повлича и оставя в поле.

По време на Втората световна война хора започват да я търсят, за да питат за съдбата на свои близки на фронта. Така постепенно тя придобива популярност.

През 60-те години Ванга вече е известна в региона и привлича посетители в Петрич от различни страни, включително Русия, Румъния и Гърция. С времето славата ѝ се разпространява чрез телевизионни предавания, книги и документални филми.

Изследователи от University of Texas at Austin отбелязват, че именно в Русия образът на Ванга придобива почти митичен статут. Там тя се възприема като символ на пророческа истина, а името ѝ дори вдъхновява глагола "vangovat", който означава "предсказвам".

Проблемът според учените е, че много от твърденията за нейните пророчества не могат да бъдат проследени до надежден източник.

Според изследователи редица популярни истории за предсказания, свързани с бъдещото величие на Русия или с геополитически събития, могат да бъдат проследени до руския писател Валентин Сидоров. Той твърдял, че се е срещал с Ванга през 70-те години, но не съществуват записи или документи, които да потвърждават тези разговори.

По-късно неговите текстове се превръщат в основа за цяла група самопровъзгласили се "експерти по Ванга", които през последното десетилетие започват да разширяват и преработват тези истории.

Според анализатори подобни интерпретации често се вписват в съвременни политически наративи, включително антизападни послания или идеи за национално величие.

Медийни изследвания показват също, че твърдения за пророчества на Ванга често се използват в конспиративни и дезинформационни кампании. Доклад на регионалната медийна мрежа BIRN Albania установява, че подобни публикации нерядко се появяват в материали с анти-НАТО или анти-ЕС послания.

Друг важен факт, подчертан в анализа, е че Ванга не е оставила писмени записи, а приживе съществуват много малко аудио или видео документи с нейни думи. Това означава, че значителна част от разпространяваните "предсказания" се основават на разкази на трети лица.

Българската авторка Жени Костадинова, която е изследвала живота на Ванга, също признава, че образът на пророчицата се намира "някъде между истината и мита". Според нея през годините много хора са приписвали на Ванга думи, които тя вероятно никога не е изричала.