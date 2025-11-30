30 ноември: Пампорово осъмна с 10 см снежна покривка (СНИМКИ и ВИДЕО)

10 см е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха за БТА от станцията на Планинската спасителна служба на Българския червен кръст в курорта. Температурата е минус 2 градуса. Ски зоната е побеляла от сняг, а оръдията за изкуствен сняг все още не работят. Системата за изкуствено заснежаване се включва обичайно след падане на температурите под минус 3 градуса.

Първите за зимния сезон туристи в Пампорово се очакват около 6-8 декември, когато пристигат групи за студентския празник от университети в цялата страна.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция. Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.

За предстоящия ски сезон в курорта се очакват туристи от Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Великобритания и Ирландия. Според данните от записванията се очертава по-значим ръст на турски и румънски туристи.

В планините е облачно и мъгливо, времето е динамично, туристите трябва предварително да се информират за метеорологичната обстановка, казаха от Планинската спасителна служба. Времето е динамично и в момента температурите са отрицателни. Не са регистрирани инциденти в планините през последното денонощие, допълниха от спасителната служба.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, в местата над 1100-1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

