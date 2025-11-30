"Добро утро, България! Крайно време беше - пред очите ни се заражда една дълго събирана енергия"

"За пръв път виждам обяви за протест в градове като Сливен, Нова Загора, Благоевград, Ловеч… Никнат един след друг. Пред очите ни се заражда една дълго събирана енергия. Предстоят много, много важни дни, седмици и месеци. Добро утро, България. Крайно време беше." Това пише в профила си в социалните мрежи рекламистът и общественик Радослав Бимбалов по повод протестите срещу управляващото мнозинство и предложения бюджет 2026 г.

"Мутрите, които, чисто по деветдесетарски си мислеха, че като си разпределят медиите ще владеят ефира, ще останат много лошо изненадани. Изненадан ще е и готвещият се в ъгъла псевдо-обединител на нацията, посегнал да минава с юмрук, превърнат в черпак да обира пяната на недоволството. Вярваше, че мутрите са разчистили окончателно опозиционния терен за него", пише той.

По думите му изненадани ще са проруските сили, които си мислеха, че са си "заплюли недоволството и то им принадлежи толкова, че ще могат да го правят каквото си искат, за своя полза".

"Изненадани са и организаторите на тези протести, които трябва веднага да осъзнаят, че от тях се очаква много бързо да се реорганизират, поизчистят от натрупана наивност, глупост, слабости и грешки, за да предложат не просто конструктивна опозиция, а да начертаят план за действие и да поискат категорично властта", пише още той.

