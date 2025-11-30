Любопитно:

"Добро утро, България! Крайно време беше - пред очите ни се заражда една дълго събирана енергия"

"За пръв път виждам обяви за протест в градове като Сливен, Нова Загора, Благоевград, Ловеч… Никнат един след друг. Пред очите ни се заражда една дълго събирана енергия. Предстоят много, много важни дни, седмици и месеци. Добро утро, България. Крайно време беше." Това пише в профила си в социалните мрежи рекламистът и общественик Радослав Бимбалов по повод протестите срещу управляващото мнозинство и предложения бюджет 2026 г.

"Мутрите, които, чисто по деветдесетарски си мислеха, че като си разпределят медиите ще владеят ефира, ще останат много лошо изненадани. Изненадан ще е и готвещият се в ъгъла псевдо-обединител на нацията, посегнал да минава с юмрук, превърнат в черпак да обира пяната на недоволството. Вярваше, че мутрите са разчистили окончателно опозиционния терен за него", пише той.

Снимка: Actualno.com

По думите му изненадани ще са проруските сили, които си мислеха, че са си "заплюли недоволството и то им принадлежи толкова, че ще могат да го правят каквото си искат, за своя полза".

"Изненадани са и организаторите на тези протести, които трябва веднага да осъзнаят, че от тях се очаква много бързо да се реорганизират, поизчистят от натрупана наивност, глупост, слабости и грешки, за да предложат не просто конструктивна опозиция, а да начертаят план за действие и да поискат категорично властта", пише още той.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
