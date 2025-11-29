Любопитно:

29 ноември 2025, 16:15 часа 539 прочитания 0 коментара
Закъсали автомобили заради снеговалеж в Смолянско

Два сигнала за закъсали автомобили са подадени в полицията заради снеговалежите във високите части на област Смолян, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова. 

Тежкотоварен камион е аварирал в снега на 12-процентовия наклон в Пампорово, а в курорта има и закъсали леки автомобили. По данни на полицията пътните платна вече са освободени. 

От Областното пътно управление информират, че сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово. Снегопочистваща техника работи на място и се извършва обработка на пътната настилка. 

От сутринта са подадени още два сигнала за паднали камъни – на пътя Мадан – Златоград и на пътя Смилян – Рудозем.

Елена Страхилова
