Провалът на Анджелина Джоли, който я изстреля към славата и първата голяма награда

Прослушванията винаги носят напрежение, но когато трябва буквално да играеш пред друг човек, залогът става още по-висок. Анжелина Джоли, въпреки множеството си успешни роли, признава, че едно от ранните ѝ прослушвания започнало като пълен провал — и въпреки това се обърнало изцяло в нейна полза, съобщи списание Фар Аут. Причината била споменаването на баща ѝ — Джон Войт, звездата от „Среднощен каубой“, с когото Джоли дълго време поддържаше напрегнати отношения. По дефиниция тя е „непо-бебе“, но Войт никога не е отварял врати в кариерата ѝ. Както всички млади актьори, тя минавала прослушване след прослушване, но когато кандидатствала за роля във филм на Джон Франкенхаймер, емоциите ѝ взели връх, щом режисьорът споменал баща ѝ.

Снимка: Getty Images

Ядът ѝ е разбираем: Джоли не искала да бъде сведена до „дъщерята на Войт“, особено след периоди на отчуждение. Реакцията ѝ обаче едва не ѝ коствала роля, донесла първата голяма награда в живота ѝ — „Златен глобус“, от която тя научила ценен урок за самоконтрол.

Бурно минало

Преди да стане олицетворение на елегантност и хуманитарност в Холивуд, Джоли преживя бурно минало — зависимости, самонараняване, опити за самоубийство и нестандартни връзки (не е често срещано да носиш кръвта на партньора си в амулет). Актьорството ѝ донесло утеха, но в началото тя далеч не била човекът с ясна самооценка, който е днес.

В интервю за Backstage тя си спомня как раздразнението ѝ проличало по време на прослушването за телевизионния филм „Джордж Уолъс“. „Беше толкова зле, че мениджърът ми трябваше да успокоява и мен, и Джон Франкенхаймер. В описанието пишеше, че героинята е секси, затова сложих яркочервено червило и черна рокля. Филмът беше от 60-те. Нямам проблем да говоря за баща си, но тогава просто търсех себе си.“

Снимка: Getty Images

Тя продължава: „Влязох нервна, направих четенето, а първото изречение на Франкенхаймер беше: ‘Значи, Джон ти е баща’. Сърцето ми потъна — помислих си: ‘Не е обърнал никакво внимание на това, което току-що направих’.“

Вместо да премълчи, тя отвърнала. Франкенхаймер попитал как е баща ѝ и с какво се занимава. „Не знам какво ми стана, но му отговорих доста рязко: ‘Наистина не знам — защо не му звъннете? Аз трябва да тръгвам’. После Гайър Козински ми звънна: ‘Избяга, облечена като гейша!’ Аз казах: ‘Той беше груб. Не слушаше думите ми. Не го интересувах като човек’.“

За щастие избухването ѝ не унищожило шанса ѝ. Агентът ѝ я убедил да се върне — въпреки първоначалния ѝ отказ да дели помещение с режисьора — и помолил само за две неща: без червеното червило и с по-добро отношение. „Странно, но Франкенхаймер и аз в крайна сметка станахме най-добри приятели. Обожавахме да работим заедно“, спомня си тя.

Снимка: Getty Images

Така, въпреки бурния старт, Джоли получила ролята, а „Златният глобус“ след това изстрелял кариерата ѝ. Само година по-късно тя постигнала нов триумф с ролята си в суровия биографичен филм „Джия“, припомнят от БГНЕС.

