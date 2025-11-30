30 ноември: Две славни победи и паметна дата в историята на Монтана и Нови пазар

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 ноември: Освобождаването на Монтана

На 30 ноември 1877 г. военният съвет на Плевенския гарнизон решава да предприеме опит за разкъсване на блокадата на града, която е осъществена под ръководството на Осман паша. Освобождаването на града играе важна роля в изхода от Руско-турската освободителна война и последващото освобождение на страната ни от турско робство.

На този ден през 1877 година под командването на ген. Арнолди руските войски освобождават гр. Кутловица (днешна Монтана).

Генерал Арнолди и генерал Леонов ръководят военните действия за превземането на Кутловица, Берковица и Петрохан. В началото на ноември 1877 г. руски подразделения правят разузнаване на разположението на турските войски в Берковица, обхождайки района.

Генерал Гурко настоява за обединение на силите на бригадите заедно с IV улански харковски полк с цел прогонване на османските власти от Берковица и Боровци. Първо е освободена Монтана, а след това и Берковица на 4 декември. Ескадронът на граф Берг се насочва към Берковица в ранното утро на 4 декември. С половин ескадрон атакува и поручик Николай Савойски. Неговите войници достигат до чаршията в центъра. Ескадронът на граф Берг влиза в Берковица от югоизточната му страна. Двата отряда се срещат в центъра. До 4 декември продължават боевете в Клисурското дефиле, когато Берковица окончателно е освободена.

30 ноември 1944 г.: Освобождаването на Нови пазар

На 30 ноември 1944 г. в хода на Втората световна война части на 9-та пехотна дивизия от Втора армия освобождават Нови Пазар. С тази победа завършва първият период от участието на Българската армия във войната срещу Германия. При Косовската операция, която се провежда от 21 октомври до 30 ноември 1944 година, са освободени градовете Подуево, Прищина, Косовска Митровица, Рашка и Нови Пазар.

Разгромените противникови съединения през първия период са 405 на брой и общо около 35 000 души са убитите, ранените и пленените. Общо 33 000 германски войници остават в Гърция. Те са принудени да се предадат в плен на англичаните.

Само в този период на войната 5600 български войници губят живота си, а общият брой на жертвите за страната ни във войната възлиза на 18 193 души. Освен множеството погубени човешки животи, България понася и значителни материални загуби от Втората световна война.