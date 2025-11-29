Най-важните новини за деня: 29 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 ноември.

УКРАИНСКАТА АРМИЯ НАПРАВИ СНОЩИ НЕЩО БЕЗ АНАЛОГ В СВЕТА: В НИКОЙ ГРАД ПО СВЕТА НЕ Е ВЪЗМОЖНО

"Това, което украинските въоръжени сили постигнаха снощи, няма аналог никъде по света. Ще кажа без патос, че никой град в никоя държава не би могъл да отблъсне добре планирана атака с повече от 500 въздушни цели." Това написа Серхий Бескрестнов, украински експерт по електроника и комуникационни системи с позивна "Светкавица"

"ХРАМ НА СЛЪНЦЕТО" И КАК СВЕЩЕНАТА ЗОНА РАЗКРИВА ТАЙНИТЕ СИ: ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ РАЗКАЗВА

"Храмът на Слънцето" беше венецът на тазгодишните разкопки, макар че в четиримесечната кампания с повече от 60 души имахме и други интересни неща като Раннохристиянския некропол от 5-6 век, Епископската базилика и други подобни паметници. Кръглият храм беше изключително важен, защото се оказа, че датира от 3-4 век и е част от така наречената Ареа Сакра (Свещената зона). Това разказа пред Actualno.com археологът проф. Николай Овчаров за проведените археологически разкопки в Перперикон.

РУСКИ КРИЛАТИ РАКЕТИ И "КИНЖАЛ" ПО КИЕВ, В КРИМ ГОРИ ЛЕТИЩЕ САКИ, ТАГАНРОГ И АФИПСКАТА РАФИНЕРИЯ - СЪЩО (ВИДЕО)

Двама загинали и 13 ранени – това засега е първоначалната информация за резултата от поредната руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица Киев. Информацията е на украинската спешна служба, но тя е предварителна. Кметът на града Виталий Кличко уточнява, че от ранените шестима са хоспитализирани. Впоследствие той каза, че има 29 ранени.

ВМЕСТО 8, ЩЕ ИМА 16 ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НС ОБЯВИ КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО БСП НАПУСНЕ ВЛАСТТА

„В момента има една много сложна конструкция като управление – леви и десни партии в името на държавата. Представете си все едно да смесиш олио с вода и да получиш хомогенна смес – невъзможно е“. Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и председател на Съвета за съвместно управление проф. Костадин Ангелов.

КАК РАБОТИ КАБИНЕТЪТ И ЩЕ ГО БЪДЕ ЛИ: ЖЕЛЯЗКОВ КАЗА ЩЕ НАЛОЖИ ЛИ БЮДЖЕТА СИЛОВО (ВИДЕО)

Правителството в момента функционира много добре като единен орган. Ако говорим за натрупани напрежения, трябва да поставим въпроса за консенсуса по отношение на социалния мир. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог.

"КАЖЕТЕ ГО, ПИЛЕНЦА, КОЙ ВИ Е ЛЮБОВНИКЪТ": БОРИСОВ ОБЯВИ КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ПАДНЕ КАБИНЕТЪТ (ВИДЕО)

„Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол, пълно компрометиране на еврозоната, всичко заминава на кино и излизат ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, Черепи, кости и Илияна Йотова – те показаха новата управленска коалиция“. Това заяви лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.

НОВ РЕКОРД ОТ РУСКИ АТАКИ ЗА 24 ЧАСА: ОПОРКИТЕ НА ПУТИН ЗА ФРОНТА ЛЪЩЯТ ЯРКО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако украинската армия не се оттегли от окупираните от Русия украински земи (в руската конституция още преди 3 години Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област бяха вписани като руски територии без руската армия и до днес да ги владее изцяло), "ние ще постигнем това със силата на оръжието" - думите на руския диктатор Владимир Путин от 27 ноември бяха претворени в опит за действия на фронта на 28 ноември.

ВЪПРОСЪТ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА: КАКВО ЩЕ ПРИЕМЕ ПУТИН?

Украински и европейски представители въздъхнаха, след като се опитаха да смекчат изненадващия и благоприятен за Кремъл мирен план на президента Тръмп, пише The New York Times. Но една неприятна реалност надвисва над дипломатическата лудост: всичко ще се сведе до това какво е готов да приеме руският диктатор.

ПЛАНЪТ НА ТРЪМП ПРЕДЛАГА НА УКРАЙНА "МИР" КАТО В ЧЕЧНЯ: РУСИЯ ДА ДОВЪРШИ ЖЕРТВАТА СЛЕД ГОДИНА-ДВЕ

"Планът от 28-те точки на Тръмп със сигурност не е мирен план. Това, което ни представиха, са условия за капитулация, които Русия, заедно с влиятелния си съюзник Тръмп, изисква от нас." Това каза украинският военен, бивш командир на взвод от батальона "Айдар", Евгений Дикий. В интервю за "Главред" той обясни защо този план прави неизбежно Русия да се опита да довърши Украйна след година-две и каква грешка на Хитлер повтаря руският диктатор Путин в момента.