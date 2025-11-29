Нов протест срещу реформата в платеното паркиране

В столицата отново се провежда протест срещу реформата в платеното паркиране, която предвижда разширяването на синя и зелена зона, покачването на цените за тях и създаването на нова жълта зона в Банкя. Жителите на кварталите "Хаджи Димитър", "Суха река" и "Подуяне" блокираха изцяло мост "Чавдар", а автомобилите бяха пренасочени по обходни маршрути, предаде БТВ.

Още: Протестен ден пореден: Срещу промените в паркирането в София

Какво искат недоволните?

Снимка: БГНЕС

Недоволните обясниха, че не са против синята и зелената зона, а срещу начина, по който реформата е била приета. Според тях е липсвало обществено обсъждане, решението е взето еднолично от СОС, без да се допита до засегнатите граждани.

Още: За новите синя и зелена зона трябват още пари, но ЦГМ мълчи

Те добавиха и че реформата води до ограничен паркинг за живущите и допълнителни разходи, като настояха цялостното оттегляне на реформата.

Протестиращите подкрепят идеята да бъде проведен местен референдум, чрез който жителите на засегнатите квартали сами да решат дали искат зоните за платено паркиране да бъдат въведени.

Припомняме, че на 27 ноември Административен съд София-град определи като нищожно решението на Столичния общински съвет за поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София.

Вчера, 28 ноември, от Столична община заявиха, че ще обжалват в съдебното определение.

Още: Пеевски тръгва на съд за синя и зелена зона в София