На Острова: Попиляха Ламин Ямал от критики и подигравки след загубата на Барселона

30 ноември 2025, 09:55 часа 331 прочитания 0 коментара
Светлините на прожекторите по време на сблъсъка между Челси и Барселона в Шампионската лига във вторник вечер отново бяха насочени към Ламин Ямал. Тийнейджърът, който е широко считан за един от най-големите таланти в световния футбол, влезе в мача с три гола в последните си четири мача – обещаващ знак за каталунския гранд. Преди началото на мача сънародникът му Марк Кукурея предупреди Ямал, че го очаква трудна вечер.

Ямал не успя да заблести в Лондон

Кукурея си позволи да направи сравнение и с младата звезда на Челси Естевао, който бързо набира популярност. "Трудно е да играеш срещу този тип играчи, защото имат специален талант и много качества", каза Кукурея. "Това не е Ламин срещу Кукурея. Това е голям мач. Казах на Естевао да си сложи наколенници на тренировка, защото започвам да се подготвям за мача срещу Барселона."

Малко по-късно Ямал беше засенчен от Естевао, който отбеляза гол, а лондончани спечелиха с 3:0. Представянето на двете суперзвезди в мача накара феновете на "Стамфорд Бридж" да запеят: "Ти си просто една слаба версия на Естевао" към Ямал, преди той да бъде заменен от Дани Олмо в 80-ата минута. Междувременно Кукурея успя да неутрализира своя съотборник в националния отбор за дълги периоди от мача.

Естевао

Естевао засенчи Ямал на "Стамфорд Бридж"

Представянето на Ямал привлече и редица реакции е социалните мрежи. Един от коментарите гласеше: "Светът трябва да започне да отдава на Кукурея похвалата, която заслужава. Ямал не беше проблем", а друг коментира: "Никога не съм виждал нещо подобно. Естевао кара Ламин Ямал да изглежда толкова обикновен. Какъв талант!" Трети написа: "Току-що станах свидетел на едно от най-добрите представяния на тийнейджър на "Стамфорд Бридж". И то не беше Ламин Ямал. Няма да го забравя скоро." Четвърти коментира: "Тази вечер Ламин Ямал приличаше на Антони по време а престоя му в Манчестър Юнайтед. Просто показва разликата в нивото между него и Ямал", а пети добави: "Ямал не се виждаше никъде."

В интервюто си преди мача Кукурея беше помолен да сравни Ямал и Естевао: "Мисля, че и двамата са много специални играчи, имат голям талант, винаги се борят за топката, винаги се опитват да играят един на един. Те са играчи, които могат да решават мачове. И тогава мисля, че може би единствената разлика е, че Ламин играе в Европа от два или три сезона, а Естевао пристига този сезон. Но той се справя наистина добре. Мисля, че продължава по своя път и ниво и се подобрява във всички аспекти."

