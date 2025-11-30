Нови данни как Путин върти Тръмп на малкия си пръст чрез Уиткоф. Ген. Залужни вижда замразяване на фронта и нова война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският специален пратеник Стив Уиткоф е предложил Украйна да се откаже от идеята да получи далекобойни ракети „Томахоук“, а вместо това да настоява за десетгодишно освобождаване от мита. Аргументът на представителя на администрацията на Доналд Тръмп бил следният: „Какво добро може да направи една шепа ракети?". Според него дълъг период без тарифи би донесъл на украинската икономика много по-голяма и дългосрочна полза, отколкото еднократна доставка на оръжие, твърди The Wall Street Journal в свой материал.

Това обаче не е кое да е оръжие, а ракета с обхват от 2500 км, която би поставила стотици руски военни обекти като потенциални мишени на Киев в опита на украинската армия да се защити от агресора. Президентът Володимир Зеленски до момента не успява да си осигури ракетите въпреки многократните опити, а дори има информация, че Уиткоф е повлиял сериозно на решението на Тръмп да не позволява такава доставка: Уиткоф в основата и на отказа на Тръмп да прати ракети "Томахоук" на Украйна.

Стив Уиткоф е човекът зад 28-точковия мирен план на САЩ, който е бил написан под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и на съветника по външна политика на руския президент Юрий Ушаков - изтекли записи в Bloomberg вече доказаха проруската позиция на представителя на Тръмп. WSJ добавя нови щрихи към това в материала си, показващи как дори самата администрация остава "на тъмно" от действията на Уиткоф. Твърди се, че американските власти невинаги са били запознати с подробностите от преговорите между него и Кирил Дмитриев, а според източници на изданието те са продължили 9 месеца. Служители от отдела за контрол на санкциите на американското финансово министерство често са научавали подробности за тези срещи от своите британски колеги.

Преди планираната среща на върха между Тръмп и диктатора Владимир Путин в Аляска през август, Дмитриев и Уиткоф са обсъждали възможен обмен на затворници, твърдят източниците. Според тях ЦРУ и Държавният департамент не са били напълно информирани за тези преговори за обмен. Няколко дни след срещата на върха в Анкъридж Центърът за разузнаване и ситуационен анализ на ЕС изпратил доклад до няколко висши европейски служители по националната сигурност. Според вестника съдържанието на документа шокирало европейските служители, тъй като в него се описвали търговски и икономически планове, които САЩ преследвали съвместно с Русия. Сред тях бил проект за добив на редкоземни метали в Арктика.

Бързането и непоследователността на американската администрация в опитите ѝ да сложи край на войната в Украйна демонстрират стремежа на Тръмп да постигне мирно споразумение на всяка цена и с всякакви последствия. Ключът е възможността да се обяви за миротворец тук и сега, смята Джон Болтън - бивш съветник по националната сигурност на САЩ по време на първия мандат на Тръмп. Сега той е отявлен критик на президента, като по-рано през годината ФБР влезе в дома му, след което Болтън получи обвинение за неправилно боравене с класифицирана информация: Бивш съветник по националната сигурност и отявлен критик на Тръмп с обвинение.

В статия за The Telegraph той коментира „миротворчеството“ на Тръмп и атакува Стив Уиткоф. Според Болтън неотдавнашното изтичане на информация за разговора на пратеника с руснаците разкрива „заговор“ срещу Украйна. Бившият съветник на Тръмп отбелязва, че нито Кремъл, нито Белият дом отричат автентичността на стенограмата от разговора на Уиткоф с помощника на Путин Юрий Ушаков. А тази стенограма показва, че именно Уиткоф е провокирал телефонния разговор между Путин и Тръмп в средата на октомври, който провали почти договореното решение да се започне доставката на ракети „Томахоук“ за Киев. „Това не е типичен „честен посредник“. Това е просто проруска дейност“, отбелязва бившият съветник на Тръмп.

Болтън казва, че историята с „Томахоук“ и след това „мирният план“ на Уиткоф показват колко „типично тръмповска“ е днес външната политика на САЩ. „Няма последователна стратегия за национална сигурност нито от американска, нито от украинска гледна точка; преговорите се водят хаотично и асиметрично, без да се отчитат фактите на място; ключови въпроси остават неясни или нерешени; саморазрушителни крайни срокове и, подобно на продавачите на употребявани автомобили, безкрайни оптимистични разговори за неизбежно споразумение“, описва положението Болтън. Бившият съветник на Тръмп е убеден, че настоящият президент на САЩ не се интересува от това колко справедливо или дори колко трайно ще бъде мирното споразумение между Украйна и Русия. Той се интересува само от това да бъде сключено - "колкото по-скоро, толкова по-добре". Именно така Болтън обяснява опитите на Белия дом да изнудва Зеленски с предложение от типа "сега или никога".

„Тръмп няма значителни политически червени линии. Неговата истинска цел е Нобеловата награда за мир. Може би го притеснява фактът, че според правилата на Нобеловия комитет той трябва да бъде номиниран за (мирното) споразумение за Украйна до 31 януари, откъдето идва и бързането“, казва Болтън.

Ген. Залужни: Най-добрият сценарий за край на войната е замразяване, след което нови военни сблъсъци

Междувременно бившият главнокомандващ украинската армия ген. Валерий Залужни, който сега е посланик на Киев във Великобритания, определи най-вероятния сценарий за прекратяване на войната. Според него такъв сценарий е замразяване на сраженията за няколко години, през които двете страни ще се подготвят за нов кръг от военни сблъсъци. В статия за LIGA.net той подчерта, че войната не може да бъде прекратена „под натиска на поредното събитие в новините“, вероятно имайки предвид корупционния скандал "Енергоатом", който е в основата на операция "Мидас" на антикорупционните органи на Украйна.

За да бъде възможен мирът, трябва да се съберат определени предпоставки „на военния, икономическия и политическия фронт“, смята Залужни. Срив на един от тези фронтове може да доведе до появата „само на предпоставки“ за прекратяване на войната. В същото време генералът признава, че в предложените на Украйна варианти за мирно споразумение „условията не стават по-добри с всеки изминал ден“.

Бившият главнокомандващ отбелязва, че настъпването на мира естествено ще повдигне въпроси в руското общество относно броя на човешките жертви и доколко уместна е била агресивната война. Ето защо Кремъл няма да се съгласи на мир без пълното поражение на Украйна или значителни отстъпки от наша страна, смята генералът.

„Войната невинаги завършва с победа на едната страна и загуба на другата. Това се случи през Втората световна война, но е рядко изключение, тъй като почти никога не се е случвало в човешката история. По-голямата част от войните завършват или с взаимна загуба, или с увереност от всяка страна, че е спечелила, или с някакъв друг сценарий“, пише Залужни. Според него победата за Украйна би означавала „разпадане на Руската империя“, а поражението – „пълна окупация на Украйна в резултат на нейното разпадане“. Той счита всички други варианти за „просто продължение на войната“.

"Ние, украинците, разбира се, се стремим към пълна победа – разпадането на Руската империя. Но не можем да отхвърлим и варианта за дългосрочно (години наред) прекратяване на войната. В същото време мирът, дори в очакване на следващата война, предлага шанс за политически промени, дълбоки реформи, пълно възстановяване, икономически растеж и завръщане на гражданите“, убеден е Залужни.

Руските държавни медии през това време използват последните изявления на Владимир Путин, за да засилят фалшивата теза, че фронтът в Украйна ще се срине в най-скоро време, вероятно в опит да принудят Запада и Украйна да се подчинят на руските искания. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) продължава да оценява, че фронтът в Украйна не е изправен пред непосредствен срив.

Друга оценка на експертите е, че макар ситуацията в някои конкретни сектори на фронтовата линия да е сериозна, особено в посока Покровск и Гуляйполе, твърденията на Путин и руските държавни медии са преувеличени и не съответстват на реалността на бойното поле. Става въпрос за фалшивото твърдение, че е превзет Купянск, както и за други руски успехи на фронта, за които Москва тръби: Путин превзема несъществуващ на фронта град в Украйна: Изпуши ли съвсем главата на диктатора? (ВИДЕО).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След рекордния за войната брой сражения на фронта, поставен на 28 ноември - общо 311 сблъсъка, то на 29 ноември е имало спад в интензивността, но тя все пак остава доста висока. На фронта са се състояли 271 бойни сблъсъка, т.е. с 40 по-малко, гласят данните на украинския генерален щаб. Руснаците са хвърлили 110 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 60 повече на дневна база. В Курска област на Русия, където уж руснаците прогониха напълно украинските сили още по Великден, са пуснати 15 от авиобомбите. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3813 изстреляни снаряда, като това е с около 815 повече за денонощие. Руската армия е използвала около 4033 FPV дрона, което е с около 2300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отблъснати 76 атаки за денонощието, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 44 сблъсъка, в направлението към Константиновка - 25, в посока Лиман - 23. При Гуляйполе в Запорожка област украинците са отблъснали 15 руски щурма, а в друга част от региона - в Ореховското направление - руснаците са опитали 10 пъти да напреднат. В Купянското направление силите на Путин са извършили 14 атаки за 24 часа.

On the Pokrovsk front, a Russian soldier tried sneaking through the industrial zone but noticed an FPV drone lying nearby. Instead of avoiding it, he walked right past, unaware operators from Ukraine’s 35th Marine Brigade’s 2nd Battalion were watching through its camera. pic.twitter.com/9tkj9Yah7y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2025

Гъстата мъгла в Покровск затруднява разузнаването на украинските войски и позволява на врага да укрепи силите си, казват от 7-ми въздушнодесантен корпус на украинската армия. „Поради влошаващите се метеорологични условия отбранителната операция в Покровск е затруднена. Гъстата мъгла, която висеше над града през целия вчерашен ден, значително затрудни работата на украинските части, особено въздушното разузнаване. Това ограничава видимостта и способността да се идентифицира и унищожи врага“, се казва в изявлението. Според военния персонал руснаците се опитват да се възползват от влошената видимост, за да укрепят силите си, да създадат прикритие в застроените райони и да подготвят терена за по-нататъшна офанзива. Освен това, при неблагоприятни метеорологични условия, те са в състояние да доведат повече личен състав в града.

„Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, частите в зоната на отговорност на 7-ми корпус на въздушнодесантната дивизия на въздушнодесантните сили продължават да провеждат въздушно разузнаване, да засичат и да обстрелват вражески групи. На 27 и 28 ноември украинските войски в Покровск са убили 29 окупатори и са ранили други девет. Повечето от враговете са били ликвидирани в престрелки с леко стрелково оръжие“, твърди се в изявлението на частта.

Командирът на украинските въздушнодесантни сили Олег Апостол заяви, че операцията на фронта в Добропиля - на север от Покровск, където руснаците проникнаха, но не успяха да се укрепят на позиции - е "предварително приключена", като е осуетен планът на Русия да достигне Барвинково и да отреже Донецка област.

Ukrainian Airborne Forces Commander Oleh Apostol said the Dobropillia front operation is preliminarily complete, thwarting Russia's plan to reach Barvinkove and cut off Donetsk Oblast. pic.twitter.com/Bu39BPDBHY — WarTranslated (@wartranslated) November 29, 2025

Вижте апокалиптичната картина в Родинско - между Покровск и Добропиля:

Rodynske in Donetsk region today looks like a post-apocalyptic world. pic.twitter.com/KS34A1AOND — WarTranslated (@wartranslated) November 29, 2025

Украинците имат успехи и в Днепропетровска област. Според украинската мониторингова група DeepState, за която се твърди, че е свързана с военното разузнаване, те са освободили Ивановка. Тя се намира югозападно от Новопавловка и северно от селището Зелени Хай, което е зона на боеве. По време на операцията са били ликвидирани 53-ма руски войници, а други 19 са били пленени, твърди DeepState.

Ukrainian forces have reportedly cleared Ivanivka in Dnipropetrovsk region, according to DeepState. 53 Russian troops were eliminated, and 19 more captured during the operation. pic.twitter.com/yimSVEJTyC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2025

Има и потвърден украински напредък на север от Филия, т.е. южно от Новопавловка, но той е незначителен, отчита ISW.

Руските сили пък са напреднали в посока Купянск. Геолокализирани кадри, публикувани на 28 ноември, показват, че те са се придвижили на север от Петропавловка (източно от Купянск) по време на механизирана атака. Украинска бригада, действаща в близост до Купянск, съобщи, че руските сили са провели моторизирана атака с размер поне на подсилен взвод на 28 ноември именно в този район. Добавя се, че украинските сили са унищожили 12 превозни средства, включително бронирана бойна машина MT-LB и още две бронирани транспортни средства (ВИДЕО 18+).

Югоизточно от Константиновка също има раздвижване - руснаците са напреднали в централната част на Плещеевка, потвърждава ISW на база на геолокализирани кадри.

"Ситуацията на фронта е явно в полза на руската армия. Въпреки нерешените проблеми с доставките и организацията нашите войски се оборудват с FPV дронове, а мобилните колесни превозни средства пристигат все повече. Броят на бомби FAB и дронове "Геран", използвани седмично, се увеличава толкова много, че врагът изготвя графики, които са приятни за руското око", пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

"Украинските въоръжени сили продължават да търпят отбранителни поражения на места, както се случва в офанзивната зона на Източната група сили. Врагът не успя да спре умелите и смели действия на войниците по пътя към Гуляйполе, а действията на командването на нашата група да „разбие“ отбраната на врага с удари от изток на Днепропетровска област към Гуляйполе им попречиха да концентрират останалите резерви, по-голямата част от които бяха прехвърлени в Покровск... Регионите на фронтовата линия, поради увеличаващия се обхват на дроновете, вече не могат да разчитат на „буферна зона“, докато тя не достигне дълбочина от 50 километра", добавя каналът.

