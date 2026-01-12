Лайфстайл:

-47°С в България на 12 януари: Усещането в Рила и Пирин според НИМХ

12 януари 2026, 09:06 часа 585 прочитания
-47°С в България на 12 януари: Усещането в Рила и Пирин според НИМХ

Температури между -35°С и -47°С. За такова смразяващо усещане предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес и утре.

Експертите посочват, че вледеняващият студ ще удари най-силно в планинските райони.

Следват две поредни много студени утрини, а в планините ниските температури в комбинация с вятъра ще създават условия за бързо измръзване с температури на усещане във високите части на Рила и Пирин между -35°С и -47°С, предупредиха в своя пост във Фейсбук от НИМХ.

Още: Зимната обстановка се усложнява: Сняг, вятър и поледици в 20 области

Това заключение се прави от картите на НИМХ за пространствено разпределение за България на актуалното или очакваното усещане за топлинен комфорт/дискомфорт за преобладаваща част от хората.

От института призоваха да се обличаме топло.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Времето днес

Още: Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

За останалите области на страната - Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, кодът е зелен и не се прогнозират опасни метеорологични явления.

Днес облачността над страната ще е променлива, а над много райони ще намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между -6° и -1°, за София – около -5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко по-високи от 0°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -7°, на 2000 метра – около -13°.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от -1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Времето НИМХ температури времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес