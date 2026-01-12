-47°С в България на 12 януари: Усещането в Рила и Пирин според НИМХ

Температури между -35°С и -47°С. За такова смразяващо усещане предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес и утре.

Експертите посочват, че вледеняващият студ ще удари най-силно в планинските райони.

Следват две поредни много студени утрини, а в планините ниските температури в комбинация с вятъра ще създават условия за бързо измръзване с температури на усещане във високите части на Рила и Пирин между -35°С и -47°С, предупредиха в своя пост във Фейсбук от НИМХ.

Това заключение се прави от картите на НИМХ за пространствено разпределение за България на актуалното или очакваното усещане за топлинен комфорт/дискомфорт за преобладаваща част от хората.

От института призоваха да се обличаме топло.

Времето днес

Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

За останалите области на страната - Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, кодът е зелен и не се прогнозират опасни метеорологични явления.

Днес облачността над страната ще е променлива, а над много райони ще намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между -6° и -1°, за София – около -5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко по-високи от 0°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -7°, на 2000 метра – около -13°.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от -1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.