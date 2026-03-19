Пратиха в лудницата z-блогъра, който разкритикува Путин (СНИМКА)

Ден след като си позволи да разкритикува Владимир Путин за войната в Украйна, руският z-блогър Иля Ремесло се озова в психиатрична клиника. Z-патриотът, който до вчера неизменно подкрепяше Путин и кликата му и подаваше доноси срещу несъгласните с Кремъл, направи грешна стъпка - заяви, че е спрял да покрепя Путин като изброи причините за това, изсипа остри критики заради войната в Украйна, наложената цензура и санкциите, които убиват руската икономика, а отгоре на всичко добави, че Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военнопрестъпник и крадец. Както става ясно днес, обратът за Ремесло е бил светкавичен и днес той е бил транспортиран в лудница.

"Фонтанка" съобщи, че Ремесло е хоспитализиран в психиатрична болница № 3 "Скворцов-Степанов" в Санкт Петербург. Репортер на изданието се е уверил на място на регистратурата на болницата, че имат пациент с това име и че могат да му предадат, ако желаят, пакет в дните събота и сряда.

Телеграм каналът Baza на свой ред съобщи, че Иля Ремесло е приет в 16-то отделение на болницата, което е специализирано в лечението на мъже с нововъзникнали симптоми на психотично разстройство. Пациентите на отделението включват хора с налудности, мисловни разстройства и несвързана реч, пише в публикацията.

Според информациите, на Ремесло са започнали да му бият инжекции с халоперидол - силен антипсихотик, използван за лечение на психични разстройства като шизофрения, биполярно разстройство, халюцинации, параноя и др.

Още: Z-блогър обърна палачинката: Путин е военнопрестъпник и крадец, да влиза в затвора (ВИДЕО)