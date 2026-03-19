"Украинският отбор вече е на път": Зеленски обяви възобновяване на мирните преговори (ВИДЕО)

19 март 2026, 22:47 часа 349 прочитания 0 коментара
В събота в Съединените щати се очакват срещи като част от преговорите за прекратяване на войната. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. Той подчерта, че американската страна е сигнализирала за готовността си да продължи да работи в рамките на съществуващите преговорни формати за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Още: Зеленски изуми британските депутати и показа колко напред е Украйна - с едно докосване контролира сигурността в реално време (ВИДЕО)

„Има пауза в преговорите и е време тя да бъде прекратена. И ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че преговорите са наистина смислени. Украинският екип – политическата част от преговорната група – вече е на път, очакваме среща в Съединените щати тази събота“, каза държавният глава.

Той добави още, че днес, 19 март, въпросът за преговорите е бил обсъден подробно със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ръководителя на президентската администрация Кирил Буданов и председателя на фракцията „Слуга на народа“ Давид Арахамия. „Сергий Кислица – първи заместник-ръководител на президентската администрация, също ще участва в срещите. Нашият приоритет е да направим всичко възможно, за да осигурим достоен мир“, подчерта Зеленски.

Още: След среща между Зеленски и Санчес: Испания отпуска нов пакет военна помощ на Украйна за 1 млрд. евро (ВИДЕО)

По-рано прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руски медии, че тристранните мирни преговори между САЩ, Русия и Украйна са били преустановени. В обръщението си към заседанието на Европейския съвет Зеленски подчерта, че е отговорност на всички да гарантират, че руснаците няма да дойдат на преговорите с чувството, че позицията им е значително засилена. Той също така подчерта критичната важност на деблокирането на помощта на Европейския съюз за Украйна.

Още: Зеленски: Украйна разработва морски дронове за океана. Правят неща, които и флотът не може (ВИДЕО)

 

Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Русия Володимир Зеленски война Украйна
