Карлос Насар: Ще преглътна егото си! Бих пропуснал Олимпийските игри 2028, но няма да предам България

Спортист №1 на България за 2025 година Карлос Насар даде интервю за колегите от Sportal.bg, докато се подготвя на Белмекен. Тежкоатлетът би продължил да защитава цветовете на страната ни дори да пропусне Олимпийските игри 2028. Суперзвездата на световните щанги акцентира, че винаги сам е избирал пътя си, и обясни защо е отказа на Бахрейн. Насар за пореден път повтори тезата си за стимула да се състезава - не парите, а подкрепата на хората.

Насар с интервю за мотивацията да защитава България

“Първото нещо е, че България ми е дала прекалено много, за да я предам. И не бих го направил. Дори да не участвам на тази Олимпиада, бих преглътнал егото си, бих приел, че може би няма да сбъдна някоя от мечтите си, но ще остана да се състезавам за България”, обеща Насар пред Sportal.bg.

"Другото е, че аз съм Карлос Насар – винаги съм имал избор. Винаги съм могъл сам да избера пътя си. Никой не може да ми казва накъде да поема. Това също ме наклони към категоричен отказ. Става въпрос конкретно за Бахрейн. Имах официално предложение – отказах го. Това вече са мои предположения дали някой провокира определени действия или не, но това не ме интересува. Аз няма да се оставя без избор – аз винаги имам избор. И второ – страната ми е дала прекалено много, за да я пренебрегна и да я оставя с лека ръка", каза още той.

"Бих направил тази саможертва за България, защото парите нито са най-важното нещо, нито някога са били стимулът, който ме е движил. Моят стимул винаги са били хората, които са ме подкрепяли – хората, с които съм споделял радостта си, хората, които са ми подавали ръка в трудни моменти, хората, които са ме обичали и подкрепяли, независимо какво се е случвало", завърши спортист №1 на България за 2025 година.

