Саръбоюков: Може да съм готов за 9 метра, но да скоча 8

Звездата на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков даде интервю преди Световното първенство в Торун (Полша). Той не пожела да направи точна прогноза, но изрази готовност за увеличаване на личния си рекорд. Преди месец 21-годишният ни състезател подобри топ постижението за роден скачач за всички времена. Той се приземи 8.45 метра, което е и най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

Божидар Саръбоюков: Не искам да казвам нищо, знаем срещу какви състезатели ще се изправя

„Няма да давам прогнози какво ще направя на това Световно, все пак е състезание. Може да съм готов и за 9 метра, но мога да скоча и 8. Така че не искам да казвам нищо, знаем срещу какви състезатели ще се изправя. Все пак не са случайни хора, а все медалисти от Световни и Европейски първенства. Подготовката ни протече отлично - готов съм. Ако стане нещо, грешката ще е изцяло моя. Пожелавам успех и на другите състезатели, защото знам, че освен медала, който очаквате от мен, съм сигурен, че можем да се приберем с поне още един медал“, заяви европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков пред медиите в „Асикс Арена“.

„Не искам да говоря нищо, защото след това отново всичко ще е върху нашата глава. Да, казвам го и го заявявам - готов съм да го постигна, но не мога да го прогнозирам. Това е състезание. Има едно червено нещо, наречено фаул, което настъпиш ли го три пъти, изгаряш. Тук, за да постигнеш резултат от 8.50, трябва и много да рискуваш. Не знам как ще ми се отрази отиването на Световното първенство още, не знам какво ще е на сектора, така че няма как да споделя и да прогнозирам изобщо някакви резултати“, допълни скачачът.

ОЩЕ: От най-високото до най-ниското: История за достойнството с малко "д"