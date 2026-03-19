19 март 2026, 22:27 часа 357 прочитания 0 коментара
Заради високите цени: Съседите на България ударно търсят евтино гориво на българска територия

Все повече гръцки граждани преминават границата с България, за да зареждат гориво на по-ниски цени, като разликите в цените на бензина достигат до 50 евроцента за литър. Някои гръцки граждани дори се опитват да напълнят допълнителни контейнери с гориво, което е забранено и подлежи на проверки от гръцките власти при завръщане, предава румънското издание stirileprotv.ro.

Проблеми в Гюргево

Нещо повече – в окръг Гюргево автопаркът от нови автобуси вече се зарежда на зарядни станции в България, след като собствената станция за зареждане с природен газ не работи от месеци. Операторът на градския транспорт казва, че това означава четири пъти по-високи разходи, но също така и дълго време на чакане на моста между Гюргево и Русе, предава romania-actualitati.ro.

В България също вече се усещат последиците от цените на горивата 

Международните транспортни компании в България също усещат нарастващ натиск, тъй като цените на горивата продължават да се покачват след войната в Близкия изток. Представители на индустрията предупреждават, че ако войната се проточи, някои по-малки компании могат да бъдат тласнати към фалит. Покачването на цената на горивата вече започна да се отразява на местния транспортен сектор. От началото на месеца компаниите отчитат спад в транспортните тарифи, докато оперативните разходи са се увеличили рязко.

Според представители на индустрията общите разходи са се увеличили с повече от 35%, което принуждава някои транспортни компании да отказват нови договори поради несигурността относно цените на горивата и продължаващото напрежение в Близкия изток. Те предупреждават, че ако настоящата ситуация продължи, финансовият натиск може да стане непоносим за по-малките компании. Много от тях вече работят с ограничени резерви и разчитат в голяма степен на постоянен паричен поток, което ги прави особено уязвими към внезапно увеличение на разходите.

Елин Димитров Отговорен редактор
Румъния Горива Гърция цени на горивата новини от Балканите
