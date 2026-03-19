Най-важните новини за деня: 19 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 март 2026 г.

"НЯМА УВОЛНЕНИ ПО СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА": ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА МВР ПРЕХВЪРЛИ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КЪМ ПРОКУРАТУРАТА

Няма уволнени служители, които работят по случая "Петрохан - Околчица". Това каза в първото си интервю и.ф. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в ефира на Нова телевизия. "Всички колеги, които са работили и работят по този случай, са извършили огромен обем от работа. Цялата информация е между кориците на делото. То се намира в Окръжна прокуратура – София и моля всички въпроси да бъдат насочени към тях. Те са единствените, които могат да дадат компетентна информация", каза той. По думите му няма данни за участие на друг човек по този случай.

САРАФОВ - "ВЕЧЕН" ГЛАВЕН ПРОКУРОР: ДОКОЛКО Е ВЪЗМОЖНО, АНАЛИЗИРА ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (ВИДЕО)

Сарафов от две години и осем месеца е изпълняващ функциите главен прокурор, а целият мандат на главния прокурор е седем години. С основание може да бъде поставен въпросът въобще за легитимността на съдебната власт.

СМЯНА НА САРАФОВ, БОРБА СРЕЩУ ОЛИГАРХИЯТА И СИЛНА ИКОНОМИКА: РАДЕВ ОБЯВИ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПАРТИЯТА СИ (ВИДЕО)

Програмата на новата политическа формация "Прогресивна България" беше представена на събитие в НДК при засилени мерки за сигурност, като достъпът до залата беше строго контролиран. Лидерът на проекта Румен Радев очерта основните приоритети, поставяйки акцент върху смяната на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, демонтаж на т.нар. "олигархичен модел" и изграждането на силна икономика с активна роля на държавата.

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ КАЗА С КАКВО ГО Е ПРИВЛЯКЪЛ РУМЕН РАДЕВ И КАКВИ СА МУ ПРИНЦИПИТЕ

"Аз смятам, че ти трябва да вършиш това, в което си най-силен" - с тези думи Владимир Николов обясни с какво и как експрезидентът Румен Радев го е привлякъл за каузата на "Прогресивна България", когато Николов го е попитал в каква роля го вижда. "Към момента не се чувствам използван, никак даже", добави той пред БНТ след въпрос, че сега Николов става политик и нещата много се променят.

ПРЕУВЕЛИЧЕНО Е СЧУПВАНЕТО НА ПП-ДБ: БОГДАН БОГДАНОВ ОБЯВИ С КАКЪВ ОТБОР ИЗЛИЗАТ НА ПРЕДСРОЧНИТЕ ИЗБОРИ

"Силно преувеличено е счупването на коалицията на ПП-ДБ. На изборите влизаме като А отбор, който е показал, че може да се бори не само в парламента, а на тротоарите да се изправи лице в лице срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е отборът, който не се подава на репресии, корупционни практики и с този отбор излизаме да ликвидираме корупцията, която е основният проблем в България", заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов пред bTV. Още: "Бомба за служебния кабинет": ПП обвиниха Пеевски, Борисов, ИТН и БСП за цените на водата (ВИДЕО)

ШОУ, КРИЗИ, ПОПУЛИЗЪМ - ПОЛИТИЦИ В БИТКА ЗА ГЛАСОВЕ: ГОВОРИ ДАНИЕЛ КИРЯКОВ (ВИДЕО)

Румен Радев в предишната си роля на президент е бил патрон и е подкрепял българския спорт, бенефиси и гала вечери на звездите. Въпросът е дали тези хора връщат нещо като услуга, дали техният образ девалвира, влизайки в политиката, независимо от коя партия. Като гражданин на тази страна, човек има право да изразява политическите си възгледи, публично да отива да гласува. Да бъде на избираемо или не избираемо място в листите. Въпросът е посягането към тях дали ги сваля от пиедестала, на който обществото ги е поставило.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БЕХ НЯМА ДА ИМА, БЪЛГАРИЯ ГУБИ НАД 400 МЛН. ЕВРО ПО ПВУ

Планираното преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), договорено с Европейската комисия, на практика няма да се състои на този етап заради липса на готов финансов план. Това поставя под сериозен риск над 400 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с четвъртото и петото плащане, част от общ пакет за над 2,5 млрд. евро. Темата бе обсъдена на извънредно заседание на парламентарната енергийна комисия, където служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков призна, че страната няма необходимата финансова и организационна готовност да реализира реформата. По думите му са нужни между 2 и 3 млрд. евро за покриване на социалните разходи, включително ранно пенсиониране, както и за осигуряване на устойчивостта на предприятията след евентуално отделяне.

КАКВА ПОЗИЦИЯ ЩЕ ПОДКРЕПЯ БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА ВОЙНАТА В ИРАН? ОТГОВОРЪТ НА СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР

"Позицията, която защитаваме от самото начало на служебното правителство, е, че България трябва да бъде на пълна скорост в Европа. И всички позиции, които биха подкрепили силата на съюза, ние ще подкрепим". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел днес, 19 март. Темите, които ще обсъждат евролидерите, са "много ясни", подчерта той - сигурност, конкурентоспособност, срещата за еврозоната.

ТРЪМП ИСКА 200 МЛРД. ДОЛАРА ДА ВОЮВА С ИРАН. КАТАР И САУДИТСКА АРАБИЯ СА НА РЪБА ДА АТАКУВАТ (ВИДЕО)

Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за над 200 милиарда долара за финансиране на войната в Иран. Това твърди източник от администрацията на американския президент Доналд Тръмп пред The Washington Post. Тази сума би надхвърлила значително разходите за мащабната кампания на от въздушни удари до момента и вместо това би целяла спешно увеличаване на производството на оръжие, изразходвано при ударите на американските и израелските сили по хиляди цели през последните три седмици.

БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ТРЪМП В УКРАЙНА ВЕЧЕ ЗАСТРАШАВА САЩ: ИЗСЛУШВАНЕ ПРЕД СЕНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да има предимство във войната с Украйна. Докато това е така и докато няма мирно споразумение, е много малко вероятно Кремъл да спре войната. Това заяви в изслушване пред комисията по разузнаване на Сената Тулси Габард, директор на АНС (Агенцията за национална сигурност на САЩ). Изказването е знаково, защото всъщност е поредният пример как за американския президент Доналд Тръмп нищо по въпроса с Украйна не се променя, позицията на администрацията му е една и съща, а на всичкото отгоре сега Иран е далеч по-важна тема за Тръмп.

ДА СЪДИ ОРБАН, ИЛИ ДА ЯДОСА ЗЕЛЕНСКИ: ОПЦИИТЕ НА ЕС В ТРУДНАТА ИГРА СЪС ЗАЕМА ЗА УКРАЙНА

През по-голямата част от изминалото десетилетие унгарският премиер Виктор Орбан успяваше да подчинява дневния ред на ЕС на своята воля, като принуждаваше лидерите да преодоляват ветото му на една среща на високо равнище след друга. На 19 март той е готов да го направи отново - вероятно за последен път, тъй като следващия месец го очаква трудна битка на парламентарните избори срещу проевропейската партия "Тиса" на основния му опонент Петер Мадяр.

ТОТАЛНО ОБЪРКВАНЕ: ОРБАН И ФИЦО НЕ ОДОБРИХА 90 МЛРД. ЕВРО ЗАЕМ ЗА УКРАЙНА, НО ЕС ГО ОЧАКВА ДО АПРИЛ (ВИДЕО)

Както се очакваше, заключенията на Европейския съвет в подкрепа на Украйна бяха подкрепени само от 25 държави, а не от всички 27 страни членки на ЕС. Унгария и Словакия не подкрепиха текста, който призовава за бързо отпускане на заема от 90 милиарда евро от блока за Киев, предава Politico на живо от днешното заседание на евролидерите (19 март). Будапеща и Братислава отказват да вдигнат ветото заради спрения поток от руски петрол към тях по петролопровода "Дружба", минаващ през Украйна.

УКРАЙНА В ЕС: КАКВИ СА ПРЕЧКИТЕ И КАКВО ЧАКА БРЮКСЕЛ

„Можем да подпишем договора за членство в ЕС през 2027 г.“ Това каза вицепремиерът по европейската интеграция на Украйна Тарас Качка в свое интервю. Разбира се, тази прогноза е доста оптимистична, както признават дори управляващите. Много фактори трябва да са налице – от функционираща Върховна рада, която последователно приема закони, до правилния политически климат в държавите-членки на ЕС, пише в своя статия РБК-Украйна.

САЩ СРЕЩУ КУБА. СЛЕДВАЩА СПИРКА: ХАВАНА

Нов звук отеква из Хавана, най-често вечер, по тъмно, в жилищни райони, когато токът отново спре за 20 или повече часа. В началото се чуват изолирани звуци, след което те се сливат в един-единствен шум - блъскането и дрънченето на хиляди хора, които удрят тенджери и тигани, докато ревът стане чут дори в центъра на града, пише Stern. Този шум сякаш казва: "Стига ни! Не можем да търпим повече. На предела сме на силите си. Писна ни от това." Още: "Ще има съпротива": Кубинският президент с остър отговор към Тръмп