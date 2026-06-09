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Ако 70-годишните яслени сестри се пенсионират, групите на 2200 деца ще бъдат закрити

09 юни 2026, 12:43 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ако 70-годишните яслени сестри се пенсионират, групите на 2200 деца ще бъдат закрити

Строителството на нови сгради трудно може да облекчи натиска в яслите, тъй като там проблемът не е в липсата на сгради, а в липсата на персонал. По закон във всяка яслена група задължително трябва да има медицинска сестра, а в момента в София не достигат около 230 такива специалисти. Ситуацията е тревожна и заради възрастта на работещите - повече от половината са над 62 години, а над 100 служители са прехвърлили 70-годишна възраст.

На практика това означава, че грижата за децата се крепи на хора в пенсионна възраст и ако само най-възрастните сред тях решат да се пенсионират, над 100 групи с 2200 деца ще бъдат закрити незабавно.

Апел за законови промени

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Това потвърди заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности в Столична община Десислава Желязкова.

"В София ни липсват над 230 медицински сестри в яслените групи. Половината от сестрите в ясла са над 62 години, а над 100 са над 70 години. Само те да излязат от системата, това означава 100 групи по-малко. В числово изражение, защото ние почти навсякъде имаме само по 1 медицинска сестра - изпълняваме минимума, това означава 2200 деца по-малко приети", коментира Желязкова, която добави, че липсата на персонал не може да се компенсира по никакъв начин.

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Затова нашето предложение е да ни позволят в яслените групи и детските градини да могат да се назначават и педагози, които са преминали курсове по здравни грижи и първа помощ.

Заради кадровата криза през последната година в 9 от 24-те района на територията на Столична община има преобразувани яслени групи в градински. Сред тях са и райони с остър недостиг на места в яслена възраст като район Витоша, Овча купел, Младост и др. 

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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