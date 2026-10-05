Бедствено положение в Ивайловград: Силният пожар стигна и до Гърция (ВИДЕО)

Частично бедствено положение обяви кметът на Община Ивайловград заради големия горски пожар в землището на село Горно Луково. Пожарът е обхванал около 3000 декара гори, храсти и треви, и вече се разпространява и на гръцка територия.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

В гасенето се включи и хеликоптер, съобщиха от Министерството на отбраната.

Източник: Facebook

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато от областната администрация, съобщиха от БТА.

"Вятърът е силен и днес, гасят с два хеликоптера. Има около 10 пожарни, верижни машини, доброволци и полиция. Борят се да го ограничат, но всичко е много сухо, теренът е пресечен и труден, има много хвойни, които горят като факли", разказаха местни пред Actualno.com.

Източник: Facebook

По непотвърдени данни, общо 10 гръцки противопожарни екипа работят от другата страна на границата, докато българските екипи продължават действията по овладяване на пожара край Горно Луково.