Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Хъркаме в синхрон, мама да не слуша! Допамин за понеделник
A kitten who desperately tries to break up a fight between his brothers, but eventually just gives up, has taken the internet by storm. https://t.co/qzJA6WPcWx— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026
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