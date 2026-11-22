Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 ноември 2026 г.

ЧАСОВЕ СЛЕД АТАКАТА ВЪВ ФИНСКИЯ ЗАЛИВ: ВТОРИ РУСКИ КОРАБ С ОРЪЖИЯ Е ВЗРИВЕН КРАЙ ЛИБИЯ (ВИДЕА)

Руската корвета "Меркурий" е била взривена в либийското пристанище Бенгази, съобщи Naval News, позовавайки се на източници и сателитни изображения. Съобщава се, че ракетният кораб вероятно е бил унищожен. Медията допълва, че пламъци са обхванали кораба, въпреки че в момента не е ясно дали е потънал на кея си или просто е изгорял. Руският военен кораб, предварително идентифициран като корвета "Меркурий" от проект 20380, е бил в пристанището от няколко дни, когато е станала експлозията.

ЗАРАДИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА "ЧЕРНО НЕБЕ": БОРИСОВ ПРИЗОВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЕРБ ДА СЕ ЗАПАСЯВАТ (ВИДЕО)

"Има анализатори, които казват, че в един момент ще настъпи глобално "черно небе", което значи да се приземят самолетите, да няма ток и интернет. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Монтана и призова членовете и симпатизантите си да се запасят със стоки от първа необходимост, компони, буркани и акумулаторни батерии. Борисов е разтревожен и от случващото се в САЩ през ден или през два, а именно срива в полетите, земеделските системи и системите за разплащане.

ПРОЗРАЧНО, БЕЗ ДОГОВОРКИ: ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ЗА ИЗБОРА НА ВСС

“Това беше най-прозрачната процедура, провеждана някога в новата ни демократична история след 90-те години, за който и да е избиран от Народното събрание орган“. Това каза по бТВ депутатът от “Продължаваме промяната“ (ПП) адв. Велислав Величков. За първи път от 4 години и 2 месеца ние можем да кажем, че изпълнихме конституционната повеля да се избере редовен състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), каза Величков и приветства приключването на процедурата, след като следователите избраха Петко Петков за свой представител в съвета.

НАЛИВАТ БЕНЗИН В МЯСТОТО ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ:Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК

"Има леко изпреварващи инвестиции в някои сектори, но те са грешните сектори. Това е все едно да имаме кола и да наливаме бензина в мястото, което е за течност за чистачки. Парите могат да бъдат инвестирани правилно, но това изисква смелост и мнозинство. Мнозинството го има, но смелостта като че ли я няма". Това каза по БНР депутатът от ПГ на "Демократична България" (ДБ) д-р Александър Симидчиев по повод бюджета на НЗОК за догодина. Парите в здравеопазването не се инвестират правилно, в резултат на което системата продължава да бъде нефункционална. Той подчерта, че до 2029 г. средствата за здравеопазване ще се понижат като процент от БВП: "Ако погледнем растежа на ресурсите на Министерството на здравеопазването, той е с 0,2% ръст за следващата и по-следващата година.

ПОСКЪПВАНЕ НА ХОРИЗОНТА: ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИ И ЦЕЛЕНЧУЦИ ТРЪГНАХА НАГОРЕ

Основни хранителни стоки и повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), обощени и цитирани от БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,58 на сто до 2,437 пункта спрямо 2,423 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

"КИЕВ Е НАШ": КРЕМЪЛ ПОКАЗА ИСТИНСКОТО СИ ЛИЦЕ В НОВ ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ, ЛОШОТО ВРЕМЕ ПОМАГА НА РУСНАЦИТЕ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Висши служители от Кремъл продължават да правят категорични изявления, в които очертават крайната цел на Москва да установи контрол над по-голямата част от Украйна, включително над столицата Киев. В наскоро излъчен документален филм за руския държавен телевизионен канал „Първи канал“, посветен на Руската православна църква, външният министър Сергей Лавров заяви, че Югоизточна Украйна и по-голямата част от Централна Украйна, включително град Киев, са „без съмнение традиционно руски земи“. "Оттам произлизаме всички ние", добави той.

НОВИЯТ ВСС Е ГОТОВ: СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ИЗБРАХА ПЕТКО ПЕТКОВ

Новият Висш съдебен съвет (ВСС) вече е попълнен, освен ако изборът на следователската квота не бъде обжалван в 7-дневен срок. Следователите от цялата страна избраха снощи Петко Петков за свой представител в кадровия орган на съдебната власт. Последният член от професионалната квота спечели с 323 гласа, а в проведения вот участваха 378 от общо 453 следователи, съобщи председателят на Избирателната комисия Нелчо Неделчев, който обяви избора за редовен.