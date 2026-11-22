Ловчанският митрополит Гавриил почина днес, 22 ноември, след кратко боледуване, съобщиха от Българската православна църква – Българска патриаршия, цитирани от БТА. „Негово Високопреосвещенство ще остане в историята на Българската православна църква – Българска патриаршия като изряден архиерей, ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра и истински Христов последовател, който не само със словото си, но и с целия си живот, слово и дела благовестеше евангелската истина", се казва в съобщението. Още: Митрополит Гавриил: Нека Христовото Рождество да ни дарува мир в домовете, радост в сърцата и благоденствие в делата

Днес, 22 ноември 2026 г. (неделя), след 14:00 ч. тялото на новопреставилия се архиерей ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София. През следващите дни Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението на митрополит Гавриил, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол, се допълва в съобщението. Още: Фалшива реклама използва образа и гласа на митрополит Гавриил