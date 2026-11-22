България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 ноември 1915 година: Освобождаването на Битоля

На този ден през 1915 година град Битоля е освободен от българските войски. По време на Овчеполската и Криволашката операция през есента на 1915 г. българските войски успяват да разгромят сръбските сили и по този начин да стопират настъплението на съглашенските войски по долината на река Вардар. На 21 и 22 ноември (по стар стил)/ 4 и 5 декември ( по нов стил) 1915 година части на Конната дивизия и пехотни поделения влизат в Битоля.

Местното българско население посреща с радост българските войници. В града започва възстановяването на българските училища, църкви и общинска администрация, закрити от сръбските власти след 1912–1913 г.

В периода ноември-началото на декември 1915 г. в Македония са разгромени три френски и една британска дивизия. Освен хилядите пленници, загубилите оставят след себе си оръжие и бойна техника - всичко това е още едно доказателство за българския триумф. По време на Криволашкото сражение (октомври – ноември 1915 г.) и Костуринското сражение (началото на декември 1915 г.) Втора българска армия разбива и отблъсква към Солун съглашенския експедиционен корпус, състоящ се от три френски дивизии (57-а, 122-ра и 156-а пехотна дивизия) и една британска дивизия (10-а ирландска дивизия, разбита при Костурино на 24–25 ноември по стар стил / 7–8 декември по нов стил).

С превземането на Битоля, Прилеп, Охрид и Струга българската армия установява контрол над почти цяла Вардарска Македония до края на ноември 1915 г.

22 ноември: Празник на българската адвокатура

На този ден през 1888 година V Обикновено народно събрание приема Закон за адвокатите, който е обнародван в „Държавен вестник“ на 17 декември 1888 г.

С този закон са създадени първите правила, регламентиращи адвокатската професия. Видният юрист и държавник д-р Константин Стоилов, тогавашен министър на правосъдието и участник в изработването на Търновската конституция, е вносител на закона.

От 2005 г. празникът се чества на този ден. По предложение на Адвокатски съвет – Пловдив и с решение на Висшия адвокатски съвет 22 ноември е обявен за Ден на българската адвокатура. Този празник почита независимостта, законността и ролята на адвокатите в защитата на човешките права и поддържането на нормално функциониране на правовата държава.

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