Дебнат за завишени цени в ученическите столове

Множество сигнали за повишение на цените в ученическите столове в София. Поради това ръководството на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Столична община обединяват усилия за координирани действия. Целта е защита на обществения интерес и гарантиране на справедливи условия при предоставянето на услугата "ученическо хранене".

"Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Контрол върху цените

В рамките на вече започналите проверки, КЗП установи, че от 2026 година е налице увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в София. В съответствие с правомощията си и разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), Комисията ще проверява обосноваността на повишението по отношение на икономическата аргументация и добросъвестността при ценообразуването.

КЗП вече е изискала от търговците доказателства, които да удостоверят необходимостта от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените.Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв.

Паралелно с това Столична община осъществява контрол върху изпълнението на договорните отношения с доставчиците на услугата „ученическо хранене“, включително по отношение на спазването на договорените условия и цени. Проверките на Общината обхващат стриктното изпълнение на всички клаузи по действащите договори, както и механизмите за индексация. Условията и реда за провеждане на конкурси за ученическото столово и бюфетно хранене се провеждат по ред определен в наредба на Столичния общински съвет. Конкурсите се провеждат след решение на СОС, а комисията за избор на търговец е в състав от най-малко 8 представители на училището, училищното настоятелство, БАБХ, СРЗИ и др.