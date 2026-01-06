КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики при пазара на храни

В рамките на извършвания секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на основни хранителни продукти Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва детайлно проучване на пазара на основни храни в малките магазини - т.нар. традиционна търговия, съобщиха от регулатора. Основен акцент на анализа ще бъдат търговските взаимоотношения между малките магазини за хранителни стоки и техните доставчици - производители, дистрибутори, търговци на едро или други участници по веригата.

Проучването ще обхване и ценовите политики

Проучването ще обхване и бизнес моделите на търговските обекти, както и прилаганите от тях ценови политики, допълват от КЗК.

Целта на анализа е да се установи дали по веригата на доставка на хранителни стоки, преди продуктите да достигнат до щандовете на малките магазини, се прилагат нелоялни търговски практики, както и дали са налице данни за необосновано повишаване на доставните цени. При установяване на информация за необоснован ръст на цените на едро тя ще бъде препратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия в рамките на техните правомощия по Закона за въвеждане на еврото, съобщават още от КЗК.

От Комисията уточняват, че са изискали от търговските обекти в 14-дневен срок да предоставят детайлна информация за периода от февруари до декември 2025 г. относно евентуални повишения на доставните цени и за кои продукти те се отнасят. Изисква се също информация дали е имало увеличение на цените на едро през декември 2025 г. и дали се предвижда такова през януари 2026 г.

КЗК изисква и данни дали се планира увеличение на крайните продажни цени в периода от 5 януари до 31 март 2026 г., какъв е размерът на планираното повишение и какви са причините за него.

В рамките на проучването се изисква информация и за доставните и продажните цени на определени основни хранителни продукти, сред които мляко и млечни изделия, месо и месни продукти, яйца, олио, брашно, хляб и тестени изделия, както и минерална вода. Ще бъдат събрани и данни за предоставяни отстъпки от доставчици – производители, дистрибутори, търговци на едро или други – към цените на едро.

В хода на анализа Комисията ще се фокусира върху региони със слабо социално и икономическо развитие и ниска покупателна способност на населението, като ще бъде изследвана подробно структурата на пазара на дребно и търговските условия между доставчиците и малките търговци, посочват от КЗК.