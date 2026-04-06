До -60% по-изгоден Великден в Kaufland

06 април 2026, 18:50 часа
До -60% по-изгоден Великден в Kaufland

В седмицата на великденските приготовления, магазините на Kaufland в цялата страна са заредени с всичко необходимо за свеж, качествен и бърз пазар на специална цена. Между 40% и 60% е намалението при типичните за сезона зеленчуци – пресен лук, спанак и репички. Значително по-ниски от регулярните са цените на картофите, лука, ябълките, крушите.

Голямо разнообразие от различни видове крехко агнешко е на разположение и на най-взискателните клиенти. Свежите витрини на Kaufland предлагат агнешки плешка, бут, котлет с ребро и агнешко месо с кост на цени между 9,19 евро (17,97 лв.) и 10,99 (21,49 лв.) евро за килограм. Клиентите могат да намерят още агнешка главичка и агнешки дроб комплект. За почитателите на скарата са на разположение агнешките кебапчета „Чех“ за 3,32 евро (6,49 лв.) и кюфтетата за 3,06 евро (5,98 лв.).

Традиционната празнична украса е с намаление от 20% различни варианти, а 30 броя яйца могат да бъдат намерени за 4,85 евро (9,49 лв.).

Огромно разнообразие от козунаци е подготвил ритейлърът за празничната трапеза. 10 вида са изпечените на място в Kaufland Пекарна козунаци, включително и неустоимият козунакът с шоколад и портокал, който струва 3,16 евро (6,18 лв.). Акценти в асортимента са и пакетираните български козунаци, сред които ръчно плетеният „Брей!“ със стафиди и локум за 1,88 евро (3,68 лв.), „Mania“ със стафиди и закваска без консерванти с 44% намаление, както и „Елиаз“ с орехов пълнеж.

Специални празнични предложения за деликатеси и разядки, също изкушават клиентите. Над 400 са продуктите на свежите витрини с обслужване на ритейлъра, като сред асортимента има разнообразни предложения като сирена, колбаси, маслини на празнични намaлени цени.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
