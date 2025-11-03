Думата на 2025 година, която никой не разбира

През октомври 2025 г. онлайн речникът Dictionary.com обяви за "Дума на годината" израза "6-7" (произнасящ се "six-seven"). Това решение предизвика изненадата и любопитството на много хора по света, защото за разлика от традиционните думи, "6‑7" не е дума в класическия смисъл, а популярен жаргон, разпространяван основно чрез социалните мрежи.

Терминът няма фиксирано точно значение . Според Dictionary.com той може да означава различни неща като междуметие в различен контекст - "мм, така се оказа", "може би", "таково, каквото е" или просто да служи като вид реакция.

Често се използва, придружен от жест с ръцете, подобен на повдигането на рамене, което прави израза едновременно визуален и вербален.

Дума ли е изобщо?

От речника обясняват, че изборът за фразата на годината не се основава само на честотата на търсенията, а върху това, че "6-7" е лексикален феномен, който отразява културни и социални тенденции. Търсенията на термина се увеличават повече от шест пъти само от юни 2025 г. насам. Думата, ако изобщо може така да се нарече, става изключителна популярна през лятото и по-скоро е определяна като вътрешна шега с неясно значение, движена от социалните медии.

Изборът на "6‑7" над други подходящи изрази като "aura farming" или "tradwife" показва, че разговорът тази година е по-скоро за езикова игра, интернет култура и мемета, отколкото за традиционни думи с фиксирано значение.

Произходът на израза се свързва с песента "Doot Doot (6 7)" на изпълнителя Skrilla от 2024 г., както и с видеата в TikTok, включващи баскетболиста LaMelo Ball (висок 6 фута и 7), което вероятно допринася за числото "6-7" да придобие популярност, съобщава Associated Press.

Не всички приемат избора безрезервно. Много потребители и учители отбелязват, че "6-7" не е дума в класическия смисъл и няма ясно дефинирано значение. Някои училища дори съобщават, че ученици непрекъснато използват "6-7" в клас, което води до объркване. Вече има и учители, които се опитват да наложат забрана за използването на израза в учебна среда.

Merriam-Webster я описва като "безсмислено изразяване, използвано особено от тийнейджъри и подрастващи". Някои дори я използват само за да дразнят възрастните, когато ги разпитват, тъй като изглежда, че единствено т.нар. поколение Алфа се забавлява и осъзнава израза.

Към момента инфлуенсъри и детски психолози се опитват да намерят най-пълния смисъл на "6-7". Различните мнения и критиката обаче подчертават важния дебат: дали речниците трябва да документират само традиционните думи или и явленията от дигиталната култура, които отразяват нови начини на общуване.

Dictionary.com казва, че търси думи, които влияят на начина, по който общуваме помежду си и онлайн.

Сайтът е прегледал търсачки, заглавия и социални медийни тенденции, за да направи своя избор. "Думата на годината не е само за популярната употреба. Тя разкрива историите, които разказваме за себе си, и как сме се променили през годината“, пишат в сайта на речника.