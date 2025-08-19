Скибиди, делулу и бролигархия: Новите думи в Cambridge Dictionary

Все по-честото използване на тенденции от TikTok и термини от социалните медии в ежедневния разговор накара Cambridge Dictionary да включи думите "skibidi", "delulu" и "tradwife" в 6000-те нови думи, които добави към онлайн изданието си през изминалата година. За хората, които прекарват по-малко време онлайн, някои от изразите, които речникът, базиран в Обединеното кралство, използва, за да покаже как тези нови думи се вписват в изреченията, може да изглеждат като безсмислици.

Е, Кеймбриджският речник дефинира skibidi като "дума, която може да има различни значения, като "готинЮ или "лош", или може да се използва без реално значение като шега", а delulu като "игра на думата delusional, означава "да вярваш в неща, които не са реални или истински, обикновено защото си избрал да го правиш". Skibidi е измислена за първи път от създателя на "Skibidi Toilet", вирусна, безсмислена, анимирана YouTube серия, която изобразява човешки глави, излизащи от тоалетни. Той беше въведен в офлайн мейнстрийма през март, когато австралийският премиер Антъни Албанезе използва израза "They are delulu with no solulu" по време на реч в парламента, след като двама водещи на подкаст го предизвикаха да го използва.

Още: Тези идиоми в българския език не може никой чужденец да ги разбере

"Не всеки ден виждаш думи като skibidi и delulu да влизат в Кеймбриджския речник", каза Колин Макинтош, мениджър на лексикалната програма на речника. "Добавяме само думи, за които смятаме, че ще останат в употреба. Интернет културата променя английския език и ефектът е любопитен да се наблюдава и запечатва в речника".

Още нови думи

Снимка: iStock

Други думи, добавени в речника, включват "tradwife" – съкратена форма на "traditional wife" (традиционна съпруга), използвана за описание на влиятелни личности, които прославят тази роля – и "broligarchy", съчетание от "bro" (брат) и "oligarchy" (олигархия), което се отнася за технологичните лидери, присъствали на встъпването в длъжност на президента на САЩ Доналд Тръмп през януари. Езикът се променя по повече начини, отколкото просто чрез създаването на нови думи. Съществуващите фрази или думи също са придобили нови значения, които сега са отразени в речника. Думата "snackable", която първоначално се отнасяше до пристрастяваща храна, сега може да опише и онлайн съдържание, което можете да четете или гледате на малки части.

Още: Учени създадоха речник на древногръцкия език. Той им отнел 23 години

Междувременно фразите "red flag" и "green flag" все по-често се използват, за да изразят нежелани или желани качества в партньора, а не буквалното им значение, пише CNN.