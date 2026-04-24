Един ден, два сезона. Времето утре - 25 април 2026 г.

На 25 април 2026 г. сутринта само на отделни места по високите полета на Западна България ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София - около 4°. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по Черноморието - между 13° и 16°, за София - около 21°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Динамично, с някое бум-бум": Проф. Рачев за капризите на времето

Слънчево в планините

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Тихо над Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Април си показва рогата. Седмична прогноза за времето за 20-26 април 2026 г.