Елин Пелин грейва с коледно градче с над 1 000 000 светлини

Коледната магия на България е в Елин Пелин! Днес в 18:00 часа, нашето Коледно градче отново ще отвори врати за всички, които вярват, че по Коледа се случват чудеса! За поредна година, Елин Пелин ще се преобрази в истински град на чудесата с над 1 000 000 празнични светлини и внушителна 16-метрова коледна елха. Заедно с тях ще заблести и каузата, родила вече четири бебета - „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“.

Наши гости ще бъдат: Нейно Царско Височество Княгиня Калина, Н. Пр. г-жа Андреа Икич-Бьом – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия, Н. Пр. г-жа Наташа Бергел – извънреден и пълномощен посланик на Република Словения, Н. Пр. г-н Мариос Либеропулос – извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция, Н. Пр. г-жа Александра Мичич – извънреден и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина, г-н Чаба Балог – консул на Унгария в България, г-жа Уан Мин – заместник-ръководител на мисията, Посолство на Китайската Народна Република. Сред официалните лица ще бъдат и представители на община Връхника, Словения, община Вишеград, Босна и Херцеговина, град Твърдица, Молдова, народни представители от 51-то Народно събрание, директори на областни и общински служби и институции.

Коледното градче се превърна в притегателна точка за семейства от цяла България, които вярват в чудесата и силата на споделените мечти. Обещаваме Ви незабравима вечер, изпълнена с настроение, усмивки и чудеса, с хубаво греяно вино, вкусни изкушения и ръчно изработени коледни подаръци и сувенири, както и богата празнична програма.

Заповядайте днес от 18:00 ч., на централния площад в гр. Елин Пелин, за да запалим ЗАЕДНО коледните светлини!

За повече информация посетете официалния сайт на Община Елин Пелин: https://www.elinpelin.org/section-1-content.html

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vYlutke6dkg