Оставката на Румен Радев:

За повече от седмица: Промени в движението по АМ “Струма“

30 януари 2026, 16:30 часа 195 прочитания 0 коментара
За повече от седмица: Промени в движението по АМ “Струма“

През следващата седмица - от 16 ч. на 2 февруари (понеделник) до 16 ч. на 10 февруари, ще се обрушват откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ “Струма“ в област Перник.

Дейности ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента и автомобилите ще преминава във вътрешната активна и изпреварващата ленти.

Още: Ограничение на скоростта по АМ “Струма“, кърпят настилката

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Шофирайте внимателно! Промени в движението по две магистрали и път

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АПИ АМ Струма промени в движението затруднено движение
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес