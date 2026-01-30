За повече от седмица: Промени в движението по АМ “Струма“

През следващата седмица - от 16 ч. на 2 февруари (понеделник) до 16 ч. на 10 февруари, ще се обрушват откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ “Струма“ в област Перник.

Дейности ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента и автомобилите ще преминава във вътрешната активна и изпреварващата ленти.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

