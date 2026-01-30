Най-важните новини за деня: 30 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 януари 2026 г.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО: ПОЛОВИНАТА "ДОМОВА КНИГА" ПОЖЕЛА ДА ЗАСТАНЕ НАЧЕЛО НА СЛУЖЕБНАТА ВЛАСТ (ОБЗОР)

За първи път от конституционните промени от декември 2023 г. насам половината от потенциалните кандидати за служебен министър-председател от т.нар. "домова книга" изразиха готовност и желание да заемат поста. От десет души общо петима отговориха с "да" на въпроса на президента Илияна Йотова дали биха застанали начело на новото служебно правителство преди новите предсрочни парламентарни избори през април 2026 г. Actualno.com обобщава.

СЛЕД ПРОВАЛА СИ В ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ - ГЛАВЧЕВ ПАК ГОТОВ ДА УПРАВЛЯВА: "ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВИНАТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР Е НЕВЕЖЕСТВО"

"Аз съм свикнал да си изпълнявам конституционните задължения. Имам два пъти повече основания да не приема поста, само че това е лично и няма такъв текст. Казах, че съм склонен да приема, но изборът е на президента. Тя нищо не ми отговори". Това обяви бишият служебен премиер и председател на Сметната палата Димитър Главчев след края на разговорите си с президента Илияна Йотова по процедурата за съставяне на служебно правителство и избор на кандидат за служебен премиер от т.нар "домова книга".

СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ ЩЕ ЗАПАЗИ РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА?

Служебният кабинет, който предстои да бъде назначен от президента Илияна Йотова в следващите дни, най-вероятно ще запази изцяло или частично ръководството на Министерството на културата. Такава непотвърдена информация достигна до Actualno.com от представители на различните творчески гилдии. Ако тази информация се окаже истина, това би бил притеснителен знак за тоталната липса на чуваемост за проблемите на културата в България, за които се обръща сериозно внимание от културните сектори в последните месеци и които се задълбочиха чувствително именно под сегашното ръководство на културното министерство.

РУМЕН РАДЕВ: ПАРТИЯ ЩЕ ПРАВИМ СЛЕД ИЗБОРИТЕ, НАЙ-УДОБНИЯТ ВАРИАНТ ЗА ОЛИГАРХИЯТА БЕШЕ ДА ОСТАНА НА ПОСТА

Румен Радев - президент на България в периода 2017 - 2026 г., даде първото си пространно интервю, след като напусна поста. В предаването „Панорама“ по БНТ, той заяви, че влиза активно в парламентарната политика, като решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната. В началото на разговора Радев обясни, че е оставил поста в сигурните ръце на Илияна Йотова, „която има всички качества да го заеме“. Той увери, че няма предварителни договорки за назначаване на служебен премиер. „Тя ще вземе своето решение сама, на базата на опита си“, уточни той.

ПРИОРИТЕТИТЕ ПРЕД ПП-ДБ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С РАДЕВ: ГОВОРИ НИКОЛА МИНЧЕВ

Въпросът за листите е вътрешен. Във всеки коалиционен формат това е сложна тема. Това са разгори, които трябва да останат вътре в коалицията и да не излизат спорове в публичното пространство. Местата в листите не са най-голямото предизвикателство. То е свързано с новия политически играч на терена. Това мнение изрази бившият председател на Народното събрание и евродепутат Никола Минчев в ефира на БНТ.

РАЗДОРЪТ В БСП ВЪРВИ КЪМ ПОБЕДА НА МЛАДИТЕ И РЕФОРМАТОРИТЕ. "ТРЯБВА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ДА СЕ ОТТЕГЛИ"

"Не е добре да има Конгрес на БСП преди избори, защото той ще бъде "братоубийствен". Тези думи на лидерът на парламентарната група на социалистите Драгомир Стойнев най-добре описват състоянието на партията след края на управлението с ГЕРБ, ДПС и ИТН и преди новите предсрочни парламентарни избори. Actualno.com установи, че разцеплението сред редиците на БСП е все по-осезаемо, като най-видимо това бе изразено по време на разцеплението в гласуванията за най-спорните промени в Изборния кодекс. Ясно очертаните лагери все още имат размити граници помежду си, тъй като преориентацията върви по няколко линии - със или без БСП в нов парламент, "бягане" в лагера на Румен Радев или опит за модернизиране на БСП с вземане на властта на младите и реформистите вътре във формацията.

КЪДЕ СА 120 МЛН. ЛВ.? ПРЕКРАТИХА ЗНАКОВО ДЕЛО ОТ ПЕРИОДА НА КАБИНЕТА "БОРИСОВ 3"

Софийска градска прокуратура (СГП) е прекратила знаково дело за възлагания чрез т.нар. инхаус процедури, извършени от третото правителство на Бойко Борисов. Това е станало на 10 декември 2025 г., съобщи разследващата медия BIRD (вижте и тук), цитирайки номера на преписката. Проверка в електронното деловодство на държавното обвинение по номера показва, че тогава е издадено постановление за прекратяване на наказателното производство.

РИСКЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ, АКО НЕ ПРОДАДЕ "ЛУКОЙЛ": БИВШ ЕНЕРГИЕН МИНИСТЪР КАЗА КОГА ЩЕ СТАНЕ ЯСНА СЪДБАТА НА РАФИНЕРИЯТА

Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение, заяви бившият енергиен министър и председател сега на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев пред bTV за продажбата на "Лукойл". Още: Кремъл с първи коментар за сделката с "Лукойл"

КАК ТАКА ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ: ГНЕВЪТ НА Z-КАНАЛИТЕ НАЧЕЛО С КАДИРОВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

И досега няма официално руско потвърждение, че в сила е каквото и да е примирие с Украйна, в случая енергийно. Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че руският диктатор Владимир Путин му обещал да не нанася удари по Киев и "други градове" в Украйна за една седмица. Идеята – в най-студените дни стотици хиляди украинци да не мръзнат – ОЩЕ: "Беше много мило": Путин обещал на Тръмп да не нанася удари по Киев за една седмица

ПАРАДОКС ПО РУСКИ: НЯМА ДА АТАКУВАМЕ КИЕВ ЕДНА СЕДМИЦА, НО ТЯ ИЗТИЧА СЛЕД ДВА ДНИ

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира предложението на американския президент Доналд Тръмп към диктатора Владимир Путин да не атакува Киев и други украински градове, което издирваният от Международния наказателен съд лидер приел, а по думи на републиканеца - това действие било "много мило". Думите на Песков обаче създадоха истинско объркване, защото той каза едновременно, че предложението било за една седмица, но и че изтичало на 1 февруари (неделя), т.е. след два дни.

МРАЗЕЩИЯТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ПУТИН ДОВЕДЕ РУСИЯ ДО КАПИТУЛАЦИЯ В НАДПРЕВАРАТА ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

В съветската епоха технологичният прогрес беше неразделна част от руската държава - нещо, с което Кремъл успешно се конкурираше със Запада по време на Студената война. Неслучайно в тази надпревара Юрий Гагарин стана първият човек, изпратен в Космоса. Но при управлението на Владимир Путин - човек, който определено е на "Вие" с технологиите, Русия е толкова изостанала в тази сфера и конкретно по отношение на широко навлизащия изкуствен интелект, че е задмината от малки държави като Люксембург или Ирландия.

REUTERS: ВОЙНАТА С ИРАН ВИСИ НА КОСЪМ, ТРЪМП МИСЛИ ДА УБИВА ИРАНСКИ ЛИДЕРИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля удари срещу ръководството и силите за сигурност на Иран, за да вдъхнови отново протестиращите срещу режима на аятолаха. Такъв материал излезе в Reuters, след като CNN също публикува материал по темата и с подобно съдържание - че американският президент мисли за военна операция в Иран. The Wall Street Journal също съобщава, че Тръмп е бил подробно осведомен какви са военните възможности за операции срещу Иран.

БРИТАНСКО ИЗДАНИЕ: ВРЕМЕ Е ЗАПАДЪТ ДА ОСЪЗНАЕ УПАДЪКА НА САЩ

Въпреки изявлението на Доналд Тръмп, че „рамката за бъдеща сделка“ за Гренландия е договорена, остава неясно как точно ще бъдат изпълнени неговите искания. Независимо от това скандалът около ледения остров разкрива нещо повече от обичайната непредсказуемост и нарцисизъм на Тръмп, пише британският Spiked.

ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: И ЗА СЪВЕТА ЗА МИР НА ТРЪМП ПОЛИТИКАТА НИ Е ХЕМ-ХЕМ (ВИДЕО)

И за Съвета за мир на Тръмп политиката ни е хем-хем. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът Елена Поптодорова, която е вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в САЩ. Тя отговори на въпрос какво ще стане, ако следващият, или който и да е български парламент, не ратифицира присъединяването, с подписа на премиера в оставка Росен Желязков, на България към т. нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Дали при един отказ от ратификация, хем Тръмп няма да ни е сърдит, хем няма да се обвързваме, хем ще останем в борда без конкретни ангажименти: “Значи тази политика на хем-хем, аз се засмивам, гледам я десетилетия. Това е българското хем-хем.