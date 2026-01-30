Любопитно:

Спасиха коте, зазидано в саниран блок

30 януари 2026, 16:41 часа 352 прочитания 0 коментара
Спасиха коте, зазидано в саниран блок

Огнеборци, полицаи и строители се бориха за живота на коте, зазидано в саниран блок. Около два часа продължиха спасителните действия на няколко институции, инициирани от зоозащитници, след като при саниране на блок 411 в комплекс „Меден Рудник" бе установено, че в затворено пространство под стълбищна площадка се е озовало бездомно коте.

Това съобщиха от пресцентара на Областната дирекция на МВР - Бургас, цитирани от БТА.

Още: Смел герой и малък късметлия: Спасиха коте от пожара в Пазарджик (СНИМКА)

Според зоозащитници котето мяукало от няколко дни, то е било зазидано под блока, но не било възможно да бъде извадено, без да се наруши извършената санировка.

Те сигнализирали служителите на Четвърто районно управление-Бургас, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в града и Общината.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Строителната фирма, извършваща ремонта, е започнала действия по спасяването и котето е било сбободено.

Още: Американски полицай помогна на коте и после реши да го осинови (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
коте саниран блок спасено Зазидани
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес