ЕРМ Запад започва да монтира мобилни агрегати в най-засегнатите райони

Екипите на дружеството продължиха и през нощта да отстраняват повредите по мрежата

ЕРМ Запад започва монтиране на мобилни агрегати в най-засегнатите райони, където отстраняването на авариите е възпрепятствано от тежките условия, заради които е обявено извънредно положение. Първият агрегат ще бъде монтиран в с. Бойковец, община Етрополе, тъй като достъпът до електропровода е невъзможен.

Екипите на ЕРМ Запад продължиха и през нощта да отстраняват повредите по мрежата. Към 11:00 часа на 4 октомври усилията са съсредоточени в Софийска област – най-вече в района на Своге и Етрополе, Пернишка област – в района на Трън, Земен и Ковачевци, както и в общините Кюстендил и Трекляно. За да достигнат до авариралите участъци, се налага служителите на ЕРМ Запад да проправят временни пътища.

Всички аварийни екипи са на терен и са насочени към най-засегнатите райони. Очаква се електрозахранването да бъде възстановено в рамките на деня.

Информация за районите, в които има прекъсвания, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Актуална информация може да намерите на сайта: https://ermzapad.bg/bg/aktualno/

