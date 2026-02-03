Оставката на Румен Радев:

Жълт код за студено време, ето за кои области е

03 февруари 2026, 14:09 часа 239 прочитания 0 коментара
Жълт код за студено време, ето за кои области е

Жълт код за ниски температури е обявен за сряда (4 феврурари) в седем  области от северозападна и северна България. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. В тези райони през целия ден температурите ще са отрицателни – между минус 3 и минус 1 градуса.

ОЩЕ: "Студът ни близна": Проф. Георги Рачев с добра новина за времето

Времето утре

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно, на места в низините и котловините и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 8 и минус 3 градуса, по-високи в Южна България, а максималните – между 4 и 9 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около минус 1 градус, а максималната – около 3 градуса.

ОЩЕ: Арктически студ: Предупреждение за опасно време във вторник

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6-8 градуса. Температурата на морската вода е 5-7 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Зима студ прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес