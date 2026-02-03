Жълт код за студено време, ето за кои области е

Жълт код за ниски температури е обявен за сряда (4 феврурари) в седем области от северозападна и северна България. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. В тези райони през целия ден температурите ще са отрицателни – между минус 3 и минус 1 градуса.

Времето утре

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно, на места в низините и котловините и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 8 и минус 3 градуса, по-високи в Южна България, а максималните – между 4 и 9 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около минус 1 градус, а максималната – около 3 градуса.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6-8 градуса. Температурата на морската вода е 5-7 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.