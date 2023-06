Габриел почете Анжел Вагенщайн

"На 100-годишна възраст си отиде Анжел Вагенщайн, един от най-известните български писатели и сценаристи. Искрени съболезнования на семейството и близките му", написа тя. ОЩЕ: На 100 години почина Анжел Вагенщайн

Angel Wagenstein, one of Bulgaria’s most well-known writers and screenwriters, has passed away at the age of 100. Sincere condolences to his family and loved ones.



"...every carelessly wasted second of love sinks irreversibly into eternity", Isaac's Torah



Photo: Bgnes pic.twitter.com/EzeHBRImay