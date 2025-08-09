Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 10 август 2025 г. (неделя)

Прогноза за времето - 10 август 2025 г. (неделя)

Какво време да очакваме в утрешния неделен ден? През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

В планините 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Още подробности 

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 28 мин. и залязва в 20 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 07 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 6 мин. и изгрява в 21 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

