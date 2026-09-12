Готови? Старт! Допамин за събота

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Как дете приспа 10 кучета, прасе, 2 котки и петел: Допамин за днес
Има ли гладни? Ето така се похапва:
The Most Satisfying Goat Feeding#BabyGoats#CuteAnimals#AnimalVideos#FunnyAnimals#viralvideoshort pic.twitter.com/hw05dlmm4B— Shock Snipe (@IamShockSnipe) September 5, 2026
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