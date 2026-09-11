Най-важните новини за деня: 11 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 септември 2026 г.

ЙОТОВА ИЛИ ГЮРОВ: КАК ЩЕ ГЛАСУВАТ ХОРАТА В ГЕРБ? ГОВОРИ ДИМИТЪР ВУЧЕВ (ВИДЕО)

Случва се нормален процес като във всяка нормална политическа партия - нищо ново. В момента е по-интересна ситуацията с президентските избори - ние не подкрепяме нито един кандидат.

ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА ЙОТОВА Е ПЪЛЕН С АГЕНТИ НА ДС: ПП СЪС СТРЕЛИ ПО ЕДИН ОТ КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТИТЕ

Илияна Йотова няма право да бъде кандидат за президент, при положение, че е помилвала наркодилър. Това заяви депутатът от ПП Венко Сабрутев пред БНТ. Още: Бивши сътрудници на Държавна сигурност изплуваха сред имената в ИК на Йотова (СПИСЪК)

ГЮРОВ, КАНДЕВ И АЗ, ИЛИ ЙОТОВА, ВЪЛЧЕВ И ТИ: ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТ ГРАЖДАНИТЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ? (ВИДЕО)

71% от българите имат намерение да гласуват на президентския вот. Това показват резултатите от социологическото проучване на "Галъп интернешънъл", направено за "Референдум", пишат от БНТ. Всеки пети (22%) признава, че се колебае. Едва 7% он анкетираните са категорични, че няма да отидат до урните на 25 октомври.

СПОРЕД ТАКЕВА УНИВЕРСИТЕТИТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ПРОВАЛА НА PISA: ДЕЦАТА НЕ МОГАТ ДА ЧЕТАТ ДО 5 КЛАС, НО "СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ"

Трябва да се промени начинът на подготовката на българските учители във висшите училища. Има нещо, което е сбъркано във висшето училище. И никой не пипа висшето училище, защото всички министри са хабилитирани преподаватели, професори, доценти, всички искат да се промени средното образование. Средното не може да се промени.

"АБСОЛЮТНИ СПЕКУЛАЦИИ": РАДЕВ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА РУСНАЦИ В БЪЛГАРИЯ

Няма какво да коментирам по медийни публикации. Това са абсолютни спекулации. Това отговори премиерът Румен Радев, попитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. Припомняме, че британски медии съобщиха, че руски войници са обучавани в България да се бият в Украйна. ОЩЕ: Скандален доклад: В българско село подготвят руснаци за войната в Украйна

"НЕ СМЕ ТРЕНИРАЛИ РУСНАЦИ, УКРАИНЦИ ГОВОРЕХА НА РУСКИ": КОМПАНИЯТА ОБЯСНИ ЗА СКАНДАЛА С ПОЛИГОНА В ГАБРОВСКО

Руски войници са обучавани в България да се бият в Украйна. Това съобщиха британски медии. Твърди се, че обученията са провеждани на полигона на компанията "Алфа Метал" в габровското село Междени. От фирмата обаче отрекоха това. Представителят на компанията Венета Арабова коментира случая в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ в тренировъчния център е имало австралийски гражданин, който е участвал в обучение. По същото време там е имало и група украински граждани, които са говорели на руски език.

ПАРТИЯТА НА ПУТИН СЕ ЗАКАНИ ПРЕДИЗБОРНО ЗА ДЪЛГА ВОЙНА, УКРАЙНА ЩЕ ТЕСТВА НОВА БАЛИСТИЧНА РАКЕТА ДИРЕКТНО В РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изборите за руски парламент - Държавната дума - идват след седмица, а председателят на партията на диктатора Владимир Путин „Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев официално изрази ангажимента на формацията да подкрепя продължителната война в Украйна. Той също така затвърди провоенната позиция на партията като част от неофициалната държавна идеология на Русия. В интервю от 10 септември за руското издание „Ведомости“ Медведев подчерта ангажимента на Москва към военните действия, към дългосрочната милитаризация на руското общество и към изискванията за по-големи икономически жертви от страна на същото това общество.

РУСИЯ ИЗРАВНИ ПРЕДИМСТВОТО: САМО СЪС СМЕЛОСТ И ИНОВАЦИИ КИЕВ ВЕЧЕ НЯМА ДА ИЗДЪРЖИ

Русия променя стратегията си, за да компенсира предимствата на Украйна и затова настоящата военна стратегия на Киев вече не е подходяща за това, което предстои. За четирите и половина години война най-голямото предимство на Украйна бе способността ѝ да се адаптира и да внедрява иновации. Днес обаче това предимство бързо се изпарява. Този тревожен анализ на Ерик Шмид, бившият изпълнителен директор на Google, излезе в The Washington Post, малко след като Шмит се върна от поредното си пътуване до Украйна.

НАТО ПРОВАЛИ ПОДГОТОВКАТА НА РУСИЯ ЗА САБОТАЖ В АРКТИКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЙНО ОРЪЖИЕ

Съюзниците от НАТО са прехванали през пролетта руски подводници, обучаващи се да използват тайно оръжие, предназначено да деактивира критични подводни кабели, без да оставя следи. Операцията е станала край архипелага Свалбард в Арктика. Руският опит за саботаж е бил ръководен от Главно управление за дълбоководни изследвания към военното министерство на Русия, посочват двама западни източници пред Ройтерс.

РУСИЯ ПЕЧЕЛИ ОТ ХАОСА, НО КАКВО ЩЕ СТАНЕ ПРИ ИЗНЕНАДВАЩ НОВ СВЕТОВЕН РЕД?

Десетилетия наред САЩ гледат на Русия като на държава в неизбежен упадък. Представата се оформя още през 80-те години на миналия век, когато Съветският съюз започва да показва признаци на имперско преразтягане, и се затвърждава след разпадането на Варшавския договор и самия СССР. Оттам нататък американската политика, включително разширяването на НАТО, до голяма степен третира руските интереси като второстепенен фактор. Тази оценка обаче подценява реалното място на Русия в международната система, пише в свой анализ за Foreign Affairs руският политолог Андрей Кортунов.

НОВАТА ВОЙНА И БЛОКИРАНЕ НА ВАЖЕН ПРОЛИВ: ИРАН СТОИ ЗАД ОФАНЗИВАТА НА ХУТИТЕ, ТРЪМП ОТКАЗАЛ ДА ГИ УДАРИ СЛЕД МОЛБА НА САУДИТСКА АРАБИЯ

Бързото настъпление на бунтовниците хути по крайбрежието на Червено море в Йемен тази седмица се е осъществило под прякото ръководство на Иранската революционна гвардия, която се стреми да отвори нов фронт във войната на Техеран със САЩ. Това съобщават пред Reuters източници от йеменското правителство (подкрепяно от Саудитска Арабия), Иран и региона. С превземането на югозападния пристанищен град Мока хутите засилиха контрола си над пролива Баб ел-Мандеб – ключов воден път между Средиземно море и Индийския океан, чието прекъсване допълнително ограничава глобалните енергийни доставки след блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран.

ARCTIC SUNRISE: ЛЕДОРАЗБИВАЧЪТ, КОЙТО СПАСЯВА СВЕТА И ОБИЧА БЪЛГАРИЯ (СНИМКИ И ВИДЕО)

През август и септември в българските води на Черно море своите научни проучвания направи един от корабите на Грийнпийс - Arctic Sunrise. Жителите и гостите на двата най-големи морски града Варна и Бургас имаха възможността да видят кораба отвътре и да разберат повече за неговата история и функциите му днес в защита на екологията на планетата ни. Какво е да живееш на кораб, как от плавателен съд за ловене на тюлени се превръща в свидетел на най-големите екологични катастрофи и какви проучвания извърши в Черно море, разказаха за Actualno.com хората от екипажа на Arctic Sunrise.