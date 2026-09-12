Най-важните новини за деня, 12 септември 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 септември 2026 г.

НОВ ПОЖАР В СКЛАД ЗА БОЕПРИПАСИ НА "ЕМКО", ОГЪНЯТ СЕ ВИЖДА ОТ КИЛОМЕТРИ

Пожар избухна в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Царева ливада. Управителят на военния завод Славчо Димиев потвърди за БНТ, че в склада, който се намира на около 4 - 5 км от населеното място тази вечер е избухнал пожар. По негови данни няма опасност за служителите. В помещението се съхраняват боеприпаси и барут.

КЛЮЧЪТ КЪМ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ: ИСТИНСКАТА ЦЕНА НА КОНТРОЛА НАД ПРОТОКА БАБ ЕЛ МАНДЕБ

Йеменските бунтовници хуси поеха контрола над ключов остров в Червено море, с което завършиха операцията си по завладяване на района около протока Баб ел Мандеб, съобщиха пред АФП представител на местните власти и очевидци. "Лодки с въоръжени бойци на хусите достигнаха остров Маюн, след като правителствените сили се изтеглиха от него в четвъртък“, заяви представителят. Островът, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала.

РУСИЯ ДА СИ ИЗБЕРЕ ЕДНОТО: НЯМА ДА НАПАДА НАТО, ИЛИ ЩЕ ЗАЛИЧАВА ЛИТВА. ИНДИЯ ВТОРИ ПЪТ ЗА ПОЛОВИН МЕСЕЦ ПРИЗОВА ПУТИН ДА СПРЕ ВОЙНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин за пореден път извади наръчника за кремълска пропаганда, за да каже, че няма намерения да атакува Европа и НАТО (заплахата била точно обратната), както преди години твърдеше за Украйна. Този път издирваният от Международния наказателен съд лидер го стори от трибуната на БРИКС, преди да започне бизнес форумът на организацията в индийската столица Ню Делхи. Там Путин се срещна с индийския премиер Нарендра Моди.

"НЕ ИЗКЛЮЧВАМЕ ВЪНШНА НАМЕСА": ДЕМЕРДЖИЕВ СЛЕД ВЗРИВА В "ЕМКО"

Един склад се е възпламенил и експлодирал. Към този момент няма опасност нито за другите складове, нито има вероятност пожарите да излязат извън територията на складовете. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на място край село Царева ливада, където снощи се запали склад на "ЕМКО". Той успокои, че ситуацията вече е овладяна и в момента се проверява дали пожарникарите могат да влязат вътре и да довършат гасенето.

РУСИЯ ГУБИ 10% ОТ МЪЖЕТЕ ДО 49 Г.: НИКОГА ВЪВ ВОЙНА НЕ Е ИМАЛО ТАКИВА ЗАГУБИ

Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени, така че не могат повече да воюват - бел. ред.). От тях 835 или около 60% са загиналите", каза Иващенко.

УДАР ПО ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР: САУДИТСКА АРАБИЯ ПРИНУДИТЕЛНО СПРЯ КЛЮЧОВ ПЕТРОЛОПРОВОД

Саудитска Арабия спря работата на петролопровода „Изток-Запад“, след като това жизненоважно съоръжение стана обект на въздушна атака на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток – ситуация, която заплашва да повиши още повече цените на енергията, съобщи Reuters. Най-големият износител на суров петрол в света временно затвори тръбопровода след нападение с дрон, за което както Багдад, така и Рияд заявиха, че е извършено от територията на Ирак – страна, в която действат подкрепяни от Иран въоръжени групировки. В отговор на атаката в събота Ирак освободи от длъжност един от военните си командири.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ: УКРАЙНА ВОЮВА С РУСИЯ И В АФРИКА

Войната между Украйна и Русия, която продължава вече над 12 години, се разпространи дори в пустините на Африка. В северната част на Мали е открит нов фронт срещу руските нашественици, съобщи CNN. Елитна група украински оператори на дронове унищожава вражески сили в Африка. Преди това те са „ловували“ окупатори от бункери в Украйна, но сега вършат същата работа в пустинята – при изключително трудни условия.

КАЗУСЪТ С ПОМИЛВАНЕТО: ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА КОМЕНТИРА РЕШЕНИЕТО НА ИЛИЯНА ЙОТОВА

Не превръщайте моята съдба в оръжие за една кална предизборна кампания. Това призова Десислава Иванчева в своя Фейсбук профил, като припомня, че през последните дни името й отново започна да се появява в политически изказвания – този път покрай атаките срещу Илияна Йотова за помилването на Огнян Атанасов. Иванчева уточнява, че пише посланието си от болницата, тъй като отново е с тежка пневмония - резултат от здравословните проблеми, наследени от годините, прекарани в условията на ареста и затвора – влагата, мухълът, астматичните пристъпи, инфекциите и случаите, в които адекватната медицинска помощ идваше късно или изобщо не идваше.