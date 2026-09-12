Пак напрежение във Ферари: Хамилтън ядоса отбора, след като катастрофира в Мадрид

Напрежението в отбора на Ферари продължава да расте. Последният момент, който разбуни духовете в "червения" тим от Формула 1, дойде по време на третата свободна тренировка за Гран При на Мадрид. Докато пилотите извършваха последните си обиколки на трасето в испанската столица, Люис Хамилтън не правеше изключение, но около 37 минути преди края сесията се блъсна в бариерата. 41-годишният пилот се приближаваше към 22-и завой, но докато се опитваше да го вземе, блокира и се блъсна направо в бариерата.

Хамилтън игнорира отборна заповед от бокса на Ферари

След катастрофата Хамилтън успя да измъкне болида от бариерата, но вече беше минал входната точка към питлейна, така че за да се върне в бокса, трябваше да измине още една обиколка. Болидът му обаче беше повреден, като изглеждаше, че предното крило е поело по-голямата част от удара, тъй като беше заклещено под каросерията. Това накара Ферари да даде указания на Хамилтън да запази колата за квалификациите и състезанието, за да не се причинят допълнителни повреди при връщането ѝ в бокса.

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Състезателният му инженер Карло Санти се свърза с Хамилтън по отборната радиовръзка и нареди на британеца да намери безопасно място на пистата, където да спре, но 41-годишният пилот настоя, че може да се върне в бокса. Хамилтън измина почти две трети от пистата, преди Санти да му обясни, че директорът на състезанието му е наредил да спре, след като британецът беше пренебрегнал първоначалната молба. 41-годишният пилот спря както трябва, а тренировката беше прекъсната, след като беше развято червен флаг за ремонт на бариерите, отново с цел безопасност.

Хамилтън знае, че се нуждае от много добър резултат този уикенд, за да намали разликата с лидера в класирането Кими Антонели, тъй като с всяко състезание сезонът наближава края си, а в момента изостава със 76 точки. Британецът ще стартира от четвъртата позиция в неделната надпревара на Гран При на Мадрид, докато италианецът ще тръгне от второто място.

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