В групата на България: Европейският шампион прегази следващия съперник на "лъвовете"

Отборът на Полша се изравни с България на върха на класирането в група "В" на Европейското първенство по волейбол за мъже. Действащите шампиони записаха втори категоричен успех от началото на шампионата. Те надделяха с 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) срещу състава на Израел. Срещата се изигра пред пълни трибуни в столичната "Арена София". Поляците са основни фаворити за триумф на шампионата.

Полша не остави никакъв шанс на Израел на ЕвроВолей 2026

Воденият от Никола Гърбич тим на Полша показа, че отново ще бъде сред водещите претенденти за титлата, като в нито един момент не изпусна инициативата срещу Израел и спечели с лекота за малко повече от час игра. Най-резултатен за успеха бе Томаш Форнал с 10 точки, а по 8 точки добавиха Кевин Сасак и Камил Семенюк. За Израел се отличи Шай Майо Либерман с 14 точки.

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Тъй като малко по-късно България допусна първа загуба, то поляците ще имат шанса да поведат еднолично в класирането при следващия си двубой. На старта те победиха отбора на Португалия. Родните национали също се справиха с "мореплавателите" и Северна Македония, но се спънаха в оспорван мач срещу Украйна. За фаворита предстои двубой със Северна Македония на 13 септември, неделя. "Лъвовете" пък ще срещнат Израел ден по-късно на 14 септември, понеделник. България и Полша пък ще се изправят един срещу друг на 16 септември.

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