Прогноза за времето - 12 септември 2026 г. (събота)

През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26° - 28° в Северозападна България до 32° - 34° на югоизток, в София - около 27°. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната.

Още: В събота или неделя застудява? Времето през уикенда 12-13 септември 2026 г.

Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Рязка промяна на времето в планините

В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите на Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 15°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Привечер от запад облачността ще се увеличава, но все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Източник: НИМХ

Още: С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя