Градушка унищожи посевите в Неделино, хората са отчаяни

Силната градушка, която падна във вторник (16 юли) в района на община Неделино, е унищожила посевите и насажденията на хората. "Засегнати са половината населени места в общината", обясни кметът Боян Кехайов в ефира на Нова телевизия. Това са селата Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Кундево, Диманово, Върлино и Тънка бара. Няма поражения по къщите и автомобилите. За няколко часа без ток са били в селата Върлино и Тънка бара.

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"Посевите в тези населени места почти на 100% са унищожени. Хората са много отчаяни. Днес ще назнача комисия, за да видим с какво можем да подпомогнем на тези домакинства и стопанства. Имаме разработена наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали при подобни ситуации - до 500 лв.", каза Кехайов.

На въпросната помощ право имат домакинства под прага на бедността.

"Информирах областния управител за ситуацията. Веднага получих обаждане и от представители на Министерския съвет с въпрос с какво могат да помогнат. На този етап все още не знаем какви са щетите, тъй като не сме ги описали подробно на място. Днес ще започнем активна работа по населените места. В нашия район площите са маломерни и разпокъсани, което отнема много време", заяви кметът.

Отделни граждани вече са изразили готовност да помогнат с предоставянето на разсъди.