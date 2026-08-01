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1 август в историята: Раковски призовава на бунт. Започва битката на цар Борил с кръстоносците

01 август 2026, 7:45 часа 1054 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
1 август в историята: Раковски призовава на бунт. Започва битката на цар Борил с кръстоносците

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

1 август 1208 година: Битката при Пловдив

На този ден през 1208 година се състои битката при Пловдив между войските на Втората българска държава и рицарите на Латинската империя. 

Само няколко месеца по-рано цар Борил преценява, че ситуацията в царството е спокойна и той може да обърне поглед към външната политика. Подкрепяйки политиката на предшественика си Калоян, цар Борил продължава войната срещу Латинската империя.

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По негово нареждане българската армия навлиза в Тракия и бележи победа над рицарите в битката при Боруй. След загубата император Хенрих Фландърски изтегля войските си към Пловдив. Радвайки се на от победата си, цар Борил напредва на юг. На 1 август 1208 година той среща латинска армия. Според някои източници армията на Борил се е състояла от 33 000 души, които са били разделени в 36 отряда, а латинската армия включвала 15 отряда от по 20 рицаря. В императорския отряд имало 50 рицаря.

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В битката при Пловдив цар Борил прави опит да приложи тактиката на предшественика си Калоян в боевете при Одрин. С помощта на леката куманска кавалерия Борил се опитва да примами добре въоръжените рицари в засада. Но този път рицарите запазват бойния си ред и не допускат грешката, която правят в битката при Одрин. В резултат на това рицарите, водени от Пиер дьо Брашьо и Никола дьо Майи, атакуват личното отделение на царя.

В тежките боеве рицарите установяват надмощие. Под натиска на рицарите цар Борил успява да избяга от пряко сражение. Той оттегля войските си в прохода Св. Никола в околностите на село Турия.

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1 август 1862 година: Георги Раковски отправя призив за бунт към българите

На този ден през 1862 година Георги Раковски съставя в Белград "Позив". В него той отправя призив към всички българи да се вдигнат на въстание.

Словата, с които той разпалва огъня на бунта, са: "Ставайте, братя, на оръжие, мало и голямо, за нашата мила свобода и независимост!... До кога, братя, веке да търпим безчестие, грабителства, убийства и тежки угнетения от турската зверска невярност?"

"Балканският полуостров в огън запален. Нека никой не мисли, че свобода се добива без кръв и без скъпоценна жертва! Нека никой не чака от другиго да го освободи! Нашата свобода от нас зависи!", казва още революционерът.

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На този ден Георги Раковски цар Борил
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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